Пісний яблучний пиріг: рецепти зі свіжими фруктами чи варенням

Дуже часто у піст багатьом людям хочеться чогось солодкого та домашнього. Ми звикли робити випічку з додаванням яєць, молочних продуктів та іншого.
Але якщо ти дотримуєшся суворого посту чи просто не споживаєш певних продуктів, можна приготувати пиріг без додавання заборонених інгредієнтів. Як приготувати пісний яблучний пиріг — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Раніше ми ділилися рецептом яблучних оладок.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.