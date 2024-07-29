Пісний яблучний пиріг: рецепти зі свіжими фруктами чи варенням

Дуже часто у піст багатьом людям хочеться чогось солодкого та домашнього. Ми звикли робити випічку з додаванням яєць, молочних продуктів та іншого.

Але якщо ти дотримуєшся суворого посту чи просто не споживаєш певних продуктів, можна приготувати пиріг без додавання заборонених інгредієнтів. Як приготувати пісний яблучний пиріг — читай у матеріалі.

Пісний яблучний пиріг: рецепт приготування в духовці

Інгредієнти:

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4 яблука;

150 мл яблучного соку;

1 ч. л. розпушувача;

150 г пшеничного борошна;

100 г цукру;

50 г соняшникової олії;

кориця та ваніль до смаку;

1 ст. л. цукру та 100 мл соняшникової олії — для змащування.

Спосіб приготування:

Насамперед у великій мисці поєднай сипучі інгредієнти. Додай туди борошно, цукор, розпушувач, ваніль та корицю. Перед цим краще борошно просіяти. Сік змішай з олією та влий до сухих інгредієнтів. Перемішай тісто до однорідної маси. Воно має вийти рідким. Помий яблука та очисть їх. Наріж тонкими шматочками. Всип яблука в тісто і залиш на 15 хвилин. Форму для випікання змасти соняшниковою олією. Випікай пиріг 30 хвилин при 180°. Для змащування розчини цукор в олії та змасти цим сиропом верх пирога. Потім відправ його в духовку ще на 10 хвилин.

Пісний яблучний тертий пиріг з яблучним варенням

Інгредієнти:

500 г борошна;

400 г яблучного варення;

2 ч.л. розпушувача;

180 г цукру;

160 мл води;

120 мл соняшникової олії;

дрібка солі та дрібка ваніліну.

Спосіб приготування:

Насамперед з’єднай у великій мисці воду, цукор та олію. Додай туди розпушувач, сіль та ванілін. Всип просіяне борошно і заміси тісто. Відріж третину тіста і поклади в морозилку на 30 хвилин, а решту тіста на той же час поклади в холодильник. Потім дно форми для запікання застели папером для випікання. Тісто з холодильника розподіли по дну форми та зроби бортики. Виклади всю начинку з варення. Тісто з морозилки натри на великій тертці та виклади на варення. Запікай пиріг у духовці 45 хвилин при 180°.

Раніше ми ділилися рецептом яблучних оладок.

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