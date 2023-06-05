Солодка хмаринка! Як приготувати яблучний пиріг з меренгою — покроковий рецепт

Хочеться десерт, а вдома з солодкого є тільки яблука? Це ж чудово! Приготувати з них можна безліч смаколиків. У нашому матеріалі розповідаємо, як готується яблучний пиріг з меренгою. Читай покроковий рецепт від фудблогерки.

Яблучний пиріг з меренгою: покроковий рецепт

Смачним та простим рецептом яблучного пирога з меренгою поділилася фудблогерка Анастасія Станкевич. Такий пиріг виходить дуже ніжним, а головне смачним. Адже кислинка яблук разом із солодкою меренгою створюють вдале поєднання.

Яблука містять клітковину, вітамін С та калій, а крім них ще дозу вітамінів групи В. Тому вони є чудовим джерелом корисних речовин. А ще приготування пирога — простий спосіб нагодувати дітей фруктами.

Рецепт досить простий, а інгредієнти — доступні. Спробуй приготувати яблучний пиріг з меренгою.

Знадобиться

Вершкове масло — 80 г

Цукор — 160 г

Яйця — 3 шт.

Сметана — 80 г

Розпушувач — 8 г

Борошно — 150 г

Молоко — 1 ст.л.

Яблука — 5 шт.

Кориця — ⅓ ч.л.

Крохмаль — 30 г

Лимонний сік — 1 ст.л.

Пропорції розраховані на формочку 21 см. На приготування пирога з яблуками та меренгою тобі знадобиться трохи більше як година.

Приготування

Вершкове масло трохи підтопи, щоб воно було м’яким, та з‘єднай з 80 г цукру. Збий міксером до білого кольору, на це знадобиться приблизно три хвилини. Додай по одному жовтки, після кожного збивай по хвилині. Після цього додай сметану. Просій борошно, розпушувач, додай молоко і заміси густе та пухке тісто. Виклади тісто в форму, застелену пергаментом, зроби невеликі бортики столовою ложкою. Почисть яблука, дрібно наріж, змішай з корицею і крохмалем. Виклади зверху на тісто. Розігрій духовку до 180°C. Запікай яблучний пиріг 35 хв за температури 180°C. Для меренги збий 80 г цукру з білками до стійких піків. Виклади її зверху на яблука і допікай пиріг ще 15 хв. Дай пирогу охолонути і подавай до столу! Готово!

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