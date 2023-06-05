Солодка хмаринка! Як приготувати яблучний пиріг з меренгою — покроковий рецепт

Хочеться десерт, а вдома з солодкого є тільки яблука? Це ж чудово! Приготувати з них можна безліч смаколиків. У нашому матеріалі розповідаємо, як готується яблучний пиріг з меренгою. Читай покроковий рецепт від фудблогерки.
Смачним та простим рецептом яблучного пирога з меренгою поділилася фудблогерка Анастасія Станкевич. Такий пиріг виходить дуже ніжним, а головне смачним. Адже кислинка яблук разом із солодкою меренгою створюють вдале поєднання.
Яблука містять клітковину, вітамін С та калій, а крім них ще дозу вітамінів групи В. Тому вони є чудовим джерелом корисних речовин. А ще приготування пирога — простий спосіб нагодувати дітей фруктами.
Рецепт досить простий, а інгредієнти — доступні. Спробуй приготувати яблучний пиріг з меренгою.
Знадобиться
Фото: Pexels
Пропорції розраховані на формочку 21 см. На приготування пирога з яблуками та меренгою тобі знадобиться трохи більше як година.
Приготування
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