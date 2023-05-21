Виходить, як з картинки книги рецептів! Як приготувати полуничний пиріг з мигдалем

Смачний пиріг може прикрасити та врятувати будь-який вечір. Особливо якщо це полуничний пиріг з мигдалем! Він виходить дуже ароматним та ніжним. Читай у нашому матеріалі покроковий рецепт та розпочинай приготування.
Смачну полуницю вже можна знайти в магазинах та на ринках. Якщо ти дуже сумував(-ла) за її смаком взимку, зараз саме час приготувати смачний полуничний пиріг. Шеф-кухар Валя Саєнко поділилася простим рецептом.
Рецепт доволі універсальний, тому використовувати можна будь-які ягоди. Смачним виходить пиріг з вишнею, чорницею чи малиною. Або ж зроби мікс та приготуй ягідний пиріг.
Знадобиться
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Якщо в тебе немає мигдалевого борошна, можна подрібнити мигдаль у кавомолці чи блендері. Кількість тіста, що вийде, найкраще підходить для форми 28 см.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати тертий пиріг.
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