Виходить, як з картинки книги рецептів! Як приготувати полуничний пиріг з мигдалем

Смачний пиріг може прикрасити та врятувати будь-який вечір. Особливо якщо це полуничний пиріг з мигдалем! Він виходить дуже ароматним та ніжним. Читай у нашому матеріалі покроковий рецепт та розпочинай приготування.

Полуничний пиріг з мигдалем: рецепт від Валі Саєнко

Смачну полуницю вже можна знайти в магазинах та на ринках. Якщо ти дуже сумував(-ла) за її смаком взимку, зараз саме час приготувати смачний полуничний пиріг. Шеф-кухар Валя Саєнко поділилася простим рецептом.

Рецепт доволі універсальний, тому використовувати можна будь-які ягоди. Смачним виходить пиріг з вишнею, чорницею чи малиною. Або ж зроби мікс та приготуй ягідний пиріг.

Знадобиться

Вершкове масло — 130 г

Яйця — 3 шт.

Цукрова пудра — 140 г

Борошно мигдалеве — 100 г

Борошно пшеничне — 100 г

Розпушувач — 3 г

Цедра лимона

Цукор ванільний

Крем-сир — 300 г

Вершки 33% — 100 мл

Полуниця — 0,5 кг

Якщо в тебе немає мигдалевого борошна, можна подрібнити мигдаль у кавомолці чи блендері. Кількість тіста, що вийде, найкраще підходить для форми 28 см.

Приготування

Змішай 70 г цукрової пудри і м’яке вершкове масло з цедрою лимона в мисочці. Збивай суміш міксером до пишності. Додай по одному яйця і продовжуй збивати до однорідності. Змішай сухі інгредієнти в іншій мисочці, а саме борошно, розпушувач, лимонну цедру та ванільний цукор. Форму для запікання змасти вершковим маслом та присип борошном. Змішай рідкі та сухі інгредієнти. Заміси тісто. Виклади його у форму. Запікай за 180°C приблизно 20-25 хвилин. Для крему збий крем-сир, вершки та 70 г цукрової пудри міксером. Виклади крем, зверху полуницю і посип мигдалем. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати тертий пиріг.

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