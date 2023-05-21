Получается, как с картинки книги рецептов! Как приготовить клубничный пирог с миндалем

Вкусный пирог может украсить и спасти любой вечер. Особенно если это клубничный пирог с миндалем! Он получается очень ароматным и нежным. Читай в нашем материале пошаговый рецепт и начинай приготовление.

Клубничный пирог с миндалем: рецепт от Вали Саенко

Вкусную клубнику уже можно найти в магазинах и рынках. Если ты очень скучал(-а) по ее вкусу зимой, сейчас самое время приготовить вкусный клубничный пирог. Шеф-повар Валя Саенко поделилась простым рецептом.

Рецепт достаточно универсален, поэтому использовать можно любые ягоды. Вкусным получается пирог с вишней, черникой или малиной. Или сделай микс и приготовь ягодный пирог.

Понадобится

Сливочное масло — 130 г

130 г Яйца — 3 шт.

3 шт. Сахарная пудра — 140 г

140 г Мука миндальная — 100 г

100 г Мука пшеничная — 100 г

100 г Разрыхлитель — 3 г

3 г Цедра лимона

Сахар ванильный

Крем-сыр — 300 г

300 г Сливки 33% — 100 мл

100 мл Клубника — 0,5 кг

Если у тебя нет миндальной муки, можно измельчить миндаль в кофемолке или в блендере. Количество теста, которое получится, лучше всего подходит для формы 28 см.

Приготовление

Смешай 70 г сахарной пудры и мягкое сливочное масло с цедрой лимона в мисочке. Взбивай смесь миксером до пышности. Добавляй по одному яйцу и продолжай взбивать до однородности. Смешай сухие ингредиенты в другой мисочке, а именно муку, разрыхлитель, лимонную цедру и ванильный сахар. Форму для запекания смажь сливочным маслом и присыпь мукой. Смешай жидкие и сухие ингредиенты. Замеси тесто. Выложи его в форму. Запекай при 180°C приблизительно 20-25 минут. Для крема взбей крем-сыр, сливки и 70 г сахарной пудры миксером. Выложи крем, сверху клубнику и посыпь миндалем. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить тертый пирог.

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