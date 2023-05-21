Получается, как с картинки книги рецептов! Как приготовить клубничный пирог с миндалем

Вкусный пирог может украсить и спасти любой вечер. Особенно если это клубничный пирог с миндалем! Он получается очень ароматным и нежным. Читай в нашем материале пошаговый рецепт и начинай приготовление.
Вкусную клубнику уже можно найти в магазинах и рынках. Если ты очень скучал(-а) по ее вкусу зимой, сейчас самое время приготовить вкусный клубничный пирог. Шеф-повар Валя Саенко поделилась простым рецептом.
Рецепт достаточно универсален, поэтому использовать можно любые ягоды. Вкусным получается пирог с вишней, черникой или малиной. Или сделай микс и приготовь ягодный пирог.
Понадобится
Фото: Pexels
Если у тебя нет миндальной муки, можно измельчить миндаль в кофемолке или в блендере. Количество теста, которое получится, лучше всего подходит для формы 28 см.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить тертый пирог.
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