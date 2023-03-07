Витаминная находка: как приготовить шпинатный пирог — пошаговый рецепт

Совместить приятное и полезное питание очень просто. Сыр фета или брынза хорошо сочетаются со шпинатом. Почему бы тебе не приготовить шпинатный пирог? Пошаговый рецепт ты найдешь в нашем материале.
Рецептом приготовления шпинатного пирога поделилась участница 11 сезона МастерШеф Виталина Мкртчян. Приготовить такой пирог очень легко, ведь не нужно самостоятельно делать основу из теста.
Для основы понадобится слоеное тесто фило. На выпекание тебе потребуется всего полчаса.
Такой пирог можно считать витаминной бомбой, ведь в шпинате содержатся витамины А и К, а в сыре фета есть суточная норма фосфора, натрия, а еще витамины А, В, D, К.
Фото: Pexels
Пирог очень вкусный как горячим, так и холодным.
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