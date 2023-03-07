Витаминная находка: как приготовить шпинатный пирог — пошаговый рецепт

Совместить приятное и полезное питание очень просто. Сыр фета или брынза хорошо сочетаются со шпинатом. Почему бы тебе не приготовить шпинатный пирог? Пошаговый рецепт ты найдешь в нашем материале.

Шпинатный пирог — пошаговый рецепт приготовления

Рецептом приготовления шпинатного пирога поделилась участница 11 сезона МастерШеф Виталина Мкртчян. Приготовить такой пирог очень легко, ведь не нужно самостоятельно делать основу из теста.

Для основы понадобится слоеное тесто фило. На выпекание тебе потребуется всего полчаса.

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Такой пирог можно считать витаминной бомбой, ведь в шпинате содержатся витамины А и К, а в сыре фета есть суточная норма фосфора, натрия, а еще витамины А, В, D, К.

Ингредиенты для пирога с брынзой и шпинатом

Сыр фета или брынза — 300 г

300 г Тесто фило — 200 г

Шпинат (свежий или замороженный) — 300 г

300 г Сливочное масло — 100 г

100 г Специи — по вкусу

Рецепт пирога с брынзой и шпинатом

Форму для выпечки смажь растопленным сливочным маслом. Выкладывай листки теста фило, смазывай каждый из них маслом. Тесто очень тонкое, потому смазывать нужно быстро. Свежий или замороженный шпинат промой, срежь стебли, нарежь листья и туши на сковороде в оливковом масле. Шпинат смешай в миске с сыром фета или брынзой. Хорошо размешай вилкой. Добавь оставшееся растопленное сливочное масло. Добавь любимые специи и попробуй сыр на соль. Выложи начинку на тесто и сверни его углы внутрь. Смажь верхушку теста маслом. Запекай шпинатный пирог при температуре 180 °С 25–30 минут. Готово!

Пирог очень вкусный как горячим, так и холодным.

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