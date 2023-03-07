Вітамінна знахідка: як приготувати шпинатний пиріг — покроковий рецепт

Поєднати приємне і корисне харчування дуже просто. Сир фета чи бринза добре смакують разом зі шпинатом. Чому б тобі не приготувати шпинатний пиріг? Покроковий рецепт знайдеш у нашому матеріалі.

Шпинатний пиріг — покроковий рецепт приготування

Рецептом приготування шпинатного пирога поділилась учасниця 11 сезону МастерШеф Віталіна Мкртчян. Приготувати такий пиріг дуже легко, адже не потрібно самостійно робити основу з тіста.

Для основи знадобиться листкове тісто філо. На випікання тобі знадобиться усього півгодини.

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Такий пиріг можна вважати вітамінною бомбою, адже у шпинаті містяться вітаміни А і К, а в сирі фета є добова норма фосфору, натрію, а ще вітаміни А, В, D, К.

Інгредієнти для пирога з сиром та шпинатом

Сир фета або бринза — 300 г

Тісто філо — 200 г

Шпинат (свіжий або заморожений) — 300 г

Масло — 100 г

Спеції — за смаком

Приготування

Форму для випікання змасти розтопленим маслом. Викладай листки тіста філо, змащуй кожен з них маслом. Тісто дуже тонке, тому змащувати потрібно швидко. Свіжий або заморожений шпинат промий, зріж стебла, наріж листя і тушкуй на сковорідці в оливковій олії. Шпинат змішай у мисці з сиром фета чи бринзою. Добре розмішай виделкою. Додай розтоплене масло, яке залишилось. Додай улюблені спеції та скуштуй сир на сіль. Виклади начинку на тісто та згорни його кути всередину. Змасти верхівку тіста маслом. Запікай шпинатний пиріг за температури 180 °С 25–30 хвилин. Готово!

Пиріг добре смакує як гарячим, так і холодним.

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