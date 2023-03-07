Вітамінна знахідка: як приготувати шпинатний пиріг — покроковий рецепт

Поєднати приємне і корисне харчування дуже просто. Сир фета чи бринза добре смакують разом зі шпинатом. Чому б тобі не приготувати шпинатний пиріг? Покроковий рецепт знайдеш у нашому матеріалі.
Рецептом приготування шпинатного пирога поділилась учасниця 11 сезону МастерШеф Віталіна Мкртчян. Приготувати такий пиріг дуже легко, адже не потрібно самостійно робити основу з тіста.
Для основи знадобиться листкове тісто філо. На випікання тобі знадобиться усього півгодини.
Такий пиріг можна вважати вітамінною бомбою, адже у шпинаті містяться вітаміни А і К, а в сирі фета є добова норма фосфору, натрію, а ще вітаміни А, В, D, К.
Фото: Pexels
Приготування
Пиріг добре смакує як гарячим, так і холодним.
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