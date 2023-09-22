Еда и рецепты

Варенье из айвы на зиму: рецепт приготовления невероятно вкусного десерта

Анна Голишевская, редактор сайта 22 сентября 2023, 07:00
Айва
Фото: Unsplash

Больше новостей
Чем обшить дом снаружи
Дешево — не всегда некачественно! Как и чем обшить дом снаружи
Рецепт класичного вінегрету
Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета
Трендовые головные уборы
Панамки, кепки, шляпы и даже тюрбаны: какие головные уборы будут модными осенью-зимой 2023/24
Інвалідність
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт класичного вінегрету
Витаминов больше, чем ты думаешь! Рецепт и польза классического винегрета
Як приготувати твердий сир вдома
С одним молоком, сметаной или яйцами. Рассказываем три простых рецепта, как сделать сыр в домашних условиях
Плов
Плов: легкие рецепты от именитых шеф-поваров
Пельмені: рецепт
Побалуй себя вкусным блюдом в эти нелегкие времена: как жарить пельмени и что для этого нужно

Видео
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі

Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе
0:03:48
Плен
Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену
0:04:01
Павел Жилин
Если бы я лег, то сошел бы с ума. Как военный потерял руку, но не желание служить
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гибридной ракетой по гражданским. В Харьковской области россияне убили восемь человек — что известно
Карта боевых действий
Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:31
Відключення світла
Отключения света могут быть до 8-10 часов. Какие прогнозы на зиму сделал глава Института энергетических стратегий
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобильные огневые группы на сегодня — это вынужденный шаг. Юрий Игнат об атаке дронов на Украину
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
Коли Геловін 2022
Читать дальше
Самый долгожданный праздник любителей мистики: когда отмечают Хэллоуин 2023
Варенье из айвы на зиму: рецепт приготовления невероятно вкусного десерта
Читать дальше
Когда можно обрывать яблоки на зиму 2023 и как лучше сохранять урожай: оптимальные сроки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь