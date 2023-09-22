Варенье из айвы на зиму: рецепт приготовления невероятно вкусного десерта

Варенье из айвы у многих ассоциируется с восточным лакомством. Прозрачное, очень ароматное, красивого янтарного цвета с плавающими в сиропе дольками.
В сыром виде айва — фрукт достаточно жесткий и терпкий, поэтому домашнее приготовление требует длительной термической обработки. Как приготовить варенье из айвы: рецепт найдешь в нашем материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сохранить лето в банке можно с помощью разных фруктов и ягод. Ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из дыни.
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