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Хоругвы подразделений 1-го корпуса НГУ “Азов” освятили возле гроба Евгения Коновальца

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 августа 2026, 12:04 3 мин.
У гроба Коновальца освятили хоругви 1-го корпуса НГУ Азов

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