У гроба полковника Евгения Коновальца освятили хоругви подразделений 1-го корпуса НГУ “Азов”. Во время церемонии каждой из них коснулись гроба командира Сечевых стрельцов и основателя Украинской военной организации.

Военнослужащие почтили память одного из руководителей украинского освободительного движения. Борьба, которую Коновалец вел в первой половине ХХ века, продолжается и сегодня. Сегодня независимость Украины с оружием в руках защищают подразделения Азова.

Евгений Коновалец – полковник украинской армии

Евгений Коновалец был командиром Сечевых стрельцов, полковником Армии Украинской Народной Республики, основателем Украинской военной организации и первым председателем Провода украинских националистов. Независимость Украины ставил выше партийных споров, политических амбиций или личной безопасности.

Советские спецслужбы считали его одним из самых опасных противников режима. 23 мая 1938 года Коновалец погиб в Роттердаме в результате спецоперации НКВД. Однако его убийство не остановило освободительное движение, а имя полковника стало одним из символов незавершенной борьбы за украинскую государственность.

История украинского войска, фигуры освободительного движения и деятельность первого корпуса НГУ “Азов” регулярно освещаются на сайте azov.army, показывая связь между борьбой предыдущих поколений и событиями нашего времени.

Хоругви: символ воинской чести

Военная хоругвь обозначает принадлежность к конкретному подразделению. Олицетворяет его честь, боевое братство, ответственность и верность Украине. Под хоругвью военнослужащие становятся в строй, выполняют поставленные задачи.

Значение освящения хоругвей

Коснувшись хоругвями гроба полковника Коновальца, подразделения корпуса символически приняли знамя борьбы от предыдущих поколений. Церемония засвидетельствовала:

уважение к украинской военной традиции;

память об участниках освободительного движения;

преемственность борьбы за независимость;

готовность защищать государство;

ответственность перед павшими и будущими поколениями.

Для военнослужащих ритуал напоминает о пути, который Украина проходит на протяжении веков.

Азов продолжает украинскую военную традицию

Нация формируется с исторической памятью. Каждое поколение получает опыт, ценности и ответственность от тех, кто боролся раньше. Для «Азова» военная традиция проявляется в дисциплине, ответственности за побратимов, профессиональной подготовке, готовности действовать в интересах государства. Почтение памяти Евгения Коновальца подчеркивает ценности, на которых строится корпус: служение Украине, единство в строю, уважение к павшим воинам и продолжение борьбы.

Сегодня легендарный 1-й корпус НГУ “Азов” продолжает борьбу за волю и независимость Украины с оружием в руках. Освященные у гроба Евгения Коновальца хоругви подразделений олицетворяют связь между украинскими воинами разных эпох, объединенными одной целью – свободной и сильной Украиной.

Азов — одно из самых известных подразделений в составе армии, имеющее свои ценности. О традициях Азова мы рассказывали ранее.