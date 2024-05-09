Главное — уважение к погибшим, подготовка и элитарность. Хорунжий о традициях полка Азов

Азов — едва ли не самая популярная военная бригада, о которой слышали и знают даже далеко за пределами Украины. У бригады, а ранее — батальона и полка, — за спиной самые горячие точки и боевые действия в адских условиях.

Попасть в ряды Азова — непросто, а подразделение славится не только уровнем подготовки бойцов, но и своими традициями. Андрей Игнатюк с позывным Спайдер — один из тех, кто основал традиции Азова. Он — начальник хорунжей службы.

5 мая 2024 года была десятая годовщина от создания батальона по решению МВД. Елена Барсукова с издания УП.Жизнь пообщалась с Андреем Игнатюком. Мы рассказываем самое интересное: о российском плену, закалке и традициях Азова.

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Хорунжая служба

Его путь в армии начался в 2014 году. Вспоминает: знал, на что идет. Пришел к отцу и сообщил, что отправляется в добробат в Киев, а оттуда — на войну. Обнялись, попрощались, и Андрей уехал.

В начале Азов был сформирован в составе МВД, а в конце 2014 — Национальной гвардии.

Спайдер служит в бригаде с момента создания Азова — десять лет. Прошел Мариуполь в 2014 году, бои за Широкино и Марьинку. Сначала был пехотинцем, потом — командиром отделения, командиром взвода, заместителем командира роты, дошел до управления Азова.

А в 2016 он присоединился к созданию хорунжей службы.

— Мы начали с того, что вводили традиции. Каждое подразделение, которое уважают в мире, имеет свои традиции. У нас начали появляться вечера памяти павших. Мы строили систему, похожую на ту, что была в украинском Войске Запорожском и позже в УПА. Мы брали исторический контекст — пояснил Спайдер.

Так в подразделении появились лекции по истории, на которых рассказывали о казачестве, военных традициях и дисциплине в армии. Каждый год появлялись новые программы, школа для хорунжих, обучение для бойцов.

Главное правило, на котором базируются традиции подразделения — уважение к павшим и элитарность.

— У нас людям давали выбор, как развиваться. Бойцы часто подходили после лекций и спрашивали, что их интересовало. Это нормальное развитие для военных, чтобы они умели думать, контролировать свои эмоции и понимали, ради чего сражаются, — говорит Спайдер.

Битва за Мариуполь и плен

24 февраля 2022 года Андрей Игнатюк встретил в Мариуполе. Бились все, один хорунжий погиб во время городских боев.

Утром я начал частично вывозить, частично сжигать наше имущество. Флаги мы не оставили, а сожгли. Потому что было неизвестно, попадут ли они в руки к врагу, — вспоминает мужчина.

В те страшные дни бойцы всячески помогали гражданским, делали для них укрытие, подвозили продукты и тому подобное.

По словам Спайдера, это было тяжелое испытание. Но и Азов уже был другим, обученным.

— В 2022 мы уже были готовы к чему угодно, подразделение и сам командир постоянно совершенствовались, вели обучение, полевые выходы и прочее. У нас все могли заменять всех: мы начали держать позиции как пехотинцы, — вспоминает Спайдер.

С меткомбината Азовсталь хорунжий выходил 20 мая. В российском плену он провел год: сначала в Еленовке, потом — в Донецком СИЗО. Спайдер рассказал, что к пленным приходили российские пропагандисты, а допрашивали даже из отдела ФСБ.

Скажу, что все интервью, которые сейчас записываются с пленными военнослужащими — это фарс. Наши ребята делали все для того, чтобы сохранить людей.

А еще добавляет: всюду к азовцам относились мерзко, были пытки и угрозы.

После плена Андрей прошел короткую реабилитацию, и хотя здоровье таки подорвал, но сразу вернулся на службу.

Если бы не Азов, фронт был бы в Запорожье

Андрей Игнатюк говорит: если бы Азов не держал оборону Мариуполя три месяца, то фронт бы уже шел через Запорожье. Предыдущие десять лет службы также не прошли даром.

По его словам, Азов всегда готовился защищать Украину.

— Азов стал таким, каким он есть, далеко не в 2022 году. Мы всегда делали то, что должны были делать. Для этого мы развивались, тренировались.

Мы исправно служим своей стране. И будем это делать еще не десять и не 20 лет, — заключил Спайдер.

Бойцы Азова до сих пор находятся в российском плену. Какова борьба их семей за своих близких, мы рассказывали в другом материале.

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