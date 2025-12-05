Для тебе Освіта

Зарплата вчителів у 2026 році: мінімальний оклад зросте до 21 тисячі гривень

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Грудня 2025, 12:06 2 хв.
Підвищення зарплат вчителям: названо нову суму мінімального окладу
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь