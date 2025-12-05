Зарплата вчителів у 2026 році: мінімальний оклад зросте до 21 тисячі гривень

Наступний рік має стати переломним для української школи в фінансовому плані. Вже у 2026 році мінімальний оклад вчителя зросте до 21 тисячі гривень. Про такі зміни повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, коментуючи ухвалення державного бюджету.

Зарплата вчителів у 2026 році: яким буде мінімальний оклад

За словами нардепа, саме необхідність кардинально змінити ситуацію з доходами педагогів стала одним із вирішальних аргументів на користь головного кошторису країни.

Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026, — сказав посадовець.

Гетманцев відверто визнав, що нинішній рівень оплати праці вчителів є неприйнятним, адже освітяни досі залишаються однією з найменш захищених категорій бюджетників. Посадовець запевнив, що владі вдалося відстояти суттєвий перегляд окладів, тож цифра у 21 тисячу гривень стане новим мінімумом.

Найвищі та найнижчі зарплати: порівняння ІТ та освіти

Загалом же ринок праці в Україні демонструє поступове зростання. Станом на жовтень 2025 року середня зарплата по країні збільшилася майже на три сотні та сягнула позначки у 26 913 гривень. Проте за цим усередненим показником ховається величезна прірва між різними індустріями.

Традиційними лідерами за рівнем доходів залишаються фахівці IT-сфери, які в середньому отримують понад 65 тисяч гривень. Також у топі тримаються працівники авіаційного транспорту із заробітками близько 57 тисяч та представники фінансового і страхового сектору, чий дохід наближається до 54 тисяч гривень.

Такий фінансовий стрибок виглядає не просто бонусом, а екстреною спробою реанімації професії, адже за останні 10 років кількість молодих педагогів у школах скоротилася катастрофічно — з майже 49 до 22 тисяч.

Тож головна інтрига залишається відкритою: чи стане зарплата у 21 тисячу гривень достатнім аргументом, щоб переломити цей тренд і нарешті повернути 20-річних фахівців до шкільної дошки.

