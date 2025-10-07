Для тебе Освіта

Не покриває навіть мінімум: як вчителі виживають на 8 тисяч в місяць

Христина Величанська 07 Жовтня 2025, 16:00 4 хв.
Не покриває навіть мінімум: як вчителі виживають на 8 тисяч в місяць
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь