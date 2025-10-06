Доплати вчителям у 2025: як зміняться виплати для педагогів

З 1 січня 2025 року вчителі почали отримувати додаткові 1300 грн (після оподаткування — 1000 грн), а з 1 вересня ця сума зросла до 2600 грн (2000 грн).

У жовтні Кабмін збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці для педагогів, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях.

Як повідомляє МОН, розмір доплати зростає з 2000 грн до 4 000 грн (5 200 грн до сплати податків) і залежатиме від навантаження. Для педагогів, які працюють понад ставку, розмір доплати збільшать пропорційно.

Виплату працівники мають отримати в жовтні за два місяці. Через це у багатьох робітників освітньої сфери виникло запитання: чи зменшиться тепер зарплата через введення доплат? Деталі новини — у матеріалі.

Чи втратять педагоги доплату до мінімальної зарплати

Кабмін постановою № 1515 змінив назву доплати за особливі умови роботи на за роботу в несприятливих умовах праці. Це було зроблено для того, щоб цю виплату не враховували при розрахунку мінімальної зарплати.

Якщо заробітна плата педагога не дотягує до встановленого мінімуму (наразі 8000 грн), роботодавець зобов’язаний доплачувати до цього рівня. Але “вчительська тисяча” нараховується окремо і не замінює собою доплату до мінімальної зарплати.

Збільшену доплату отримають вчителі з 84 територіальних громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Усього кошти отримають 25 735 педагогічних працівників (кількість ставок — 29 342,3).

Раніше ми розповіли про життя на зарплату вчителя в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!