Ці діти колись мене доведуть! Як вчителю впоратися з емоційним виснаженням

Професія вчителя вкрай важка морально та фізично. Надто, коли навчати доводиться учнів середньої школи. У цей час діти стикаються зі змінами своїх фізичних та моральних даних, а тому можуть випробовувати терпіння викладачів.

У вчителя найчастіше таких навіть не один, і не п’ять класів. Коли батькам важко впоратися з однією дитиною, шкільні працівники витримують сотні щодня. Якщо ти вже не витримуєш на роботі, розповідаємо, як долати вчительське вигорання.

Як вчителю подолати вигорання від роботи

Корисними порадами поділилися на порталі НУШ. Вони можуть знадобитися вчителям, яким уже несила чути дитячі істерики та небажання вчитися. Найважчі періоди часто припадають на останні дні і тижні перед канікулами.

Виснаження учителя впливає не лише на якість освіти, яку він надає, а й на психічне здоров’я. Стан посилюється, якщо після роботи у тебе є додаткове навантаження — наприклад, репетиторство, група продовженого дня, хатня робота, а також відсутній якісний сон через російські атаки.

Так вчитель не встигає відновлюватися, і “день бабака” у школі продовжується. Ми детально розповідали про професійне вигорання та його ознаки. Та якщо коротко, розпізнати його ти можеш за такими пунктами:

пауза на відпочинок / сон не дає відновити сили;

у тебе є відчуття втрати натхнення, втоми;

ти легко дратуєшся, відчуваєш байдужість, зникає емпатія до дітей;

у тебе відчуття, що ти більше не хочеш працювати;

ти рахуєш дні до відпустки;

ти знецінюєш свою роботу;

підводить тіло: частіше болить голова, гіршає сон чи апетит.

Психологиня Тетяна Ширяєва ділиться, що усвідомлення цих ознак — уже перший крок до подолання вигорання. У вчителів є кілька факторів, які можуть швидше спровокувати вигорання: високе емоційне навантаження, багатозадачність, постійний брак часу.

А причинами, що поглиблюють симптоми, можуть стати брак підтримки від коханих та рідних; відсутність зворотного зв’язку від дітей, керівництва та батьків; страх оцінювання твоєї роботи; брак особистого простору для відновлення.

Від вигорання утома відрізняється тим, що навіть після невеликого відпочинку в тебе є сили працювати. Натомість вигорання закрадається поступово: спершу тобі здається, що це просто важкий тиждень, потім одне навалюється на інше, сон і активний відпочинок не допомагає. Як результат — тобі нічого не хочеться.

Яскравим сигналом вигорання стане ставлення до дітей, яке погіршилося, а також дратівливість від дрібниць. Відданість роботі також стає частою причиною вигорання.

Такий стан не минає самостійно, а лише посилюється з часом. Якщо ігнорувати професійне вигорання, можна спровокувати психічні розлади. У такому випадку краще відвідати психолога чи психотерапевта.

А ще краще — діяти наперед, і не допускати такого стану. До свого розпорядку дня додай кілька корисних звичок:

Раз на дві години роби коротку паузу зі зміною активності. Помічай та відстежуй свої емоції, що на тебе впливає. Фокусуйся на сенсі своєї роботи. Відмовляйся від додаткового навантаження, не бери відповідальність за інших. Разом з колегами підтримуйте одне одного. Це можуть бути розмови, обмін досвідом, групи підтримки.

Як вчителю відпочивати від роботи

Вчителі мають якісно відновлюватися, аби мати можливість продовжувати роботу не на шкоду собі. У критичних випадках допоможе тиждень відпустки. Під час нього не згадуй про роботу та не відповідай у чатах.

Корисно присвячувати всі вихідні собі, а не хатнім справам, родичам тощо.

Відновитися допомагають і банальні речі: водний баланс, правильне харчування, достатній сон. А ще не забудь приділити час улюбленому хобі чи справі, яка тебе надихає. Можливо, це прогулянка, йога чи вишивання.

Використай як інструмент відновлення і міні-подорож до місця, яке тебе завжди цікавило. Та найголовніше: відмовся від додаткової роботи, встанови свої кордони.

Підтримати вчителів мають і керівники закладів освіти. Можна створити у школі простір для відновлення, де викладачі зможуть побути в тиші. А також не слід навантажувати підлеглих додатковою роботою, яка не оплачується.

Важливо давати простір для самостійного планування. Найкращим, що можуть дати керівники, стануть супервізії або групи підтримки серед колег. А ще важливо не забувати про вдячність до роботи вчителів.

Раніше ми розповідали, що робити батькам, якщо дитина конфліктує зі вчителем.

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