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Ці діти колись мене доведуть! Як вчителю впоратися з емоційним виснаженням

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Травня 2025, 13:00
Як вчителю подолати вигорання
Фото Pixabay
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Ці діти колись мене доведуть! Як вчителю впоратися з емоційним виснаженням
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