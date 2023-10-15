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Коли хочеться покинути все! Професійне вигорання: причини, симптоми та які професії найбільше схильні до цього

Діана Просяник, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 15:00
Коли хочеться покинути все! Професійне вигорання: причини, симптоми та які професії найбільше схильні до цього
Фото: Pexels

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