Коли хочеться покинути все! Професійне вигорання: причини, симптоми та які професії найбільше схильні до цього

У сучасному ритмі життя, коли межі між роботою та особистим життям стають все менш помітними, поняття професійне вигорання стає все актуальнішим. Це не просто перевтома або бажання змінити сферу діяльності, а комплексний психологічний стан, який може призвести до серйозних наслідків для фізичного та емоційного здоров’я людини.

Деякі професії особливо схильні до вигорання завдяки їхній високій відповідальності, постійному стресу або емоційному навантаженню. До таких можна віднести лікарів, вчителів, працівників соціальних служб, поліціянтів та багато інших.

Але чому деякі люди, працюючи в одних і тих же умовах, вигорають швидше за інших? Які причини появи цього синдрому? Відповіді на ці та інші важливі запитання щодо професійного вигорання ми спробуємо тобі дати у нашому матеріалі.

Зараз також дивляться

Що таке професійне вигорання

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала вигорання медичним діагнозом і включила його до Міжнародної класифікації хвороб як синдром, викликаний хронічним стресом на робочому місці, з яким не вдалося успішно впоратися.

Психологиня Наталія Панченко у коментарі Суспільному дала таке визначення цьому терміну. Вигорання на роботі — це синдром емоційного виснаження, причиною якого є робота. Як наслідок, це призводить до відчуття втоми, порушення сну, зниження імунітету, проблем із концентрацією уваги.

За словами спеціалістки, найбільше до такого синдрому схильні люди, що працюють у сфері людина-людина. Тобто це ті професії, у яких людині на постійній основі потрібно контактувати з іншими людьми.

До обов’язків людей у цих сферах можуть належати:

мати змогу постійно бути на зв’язку;

потреба активно слухати та висловлюватися самому;

моніторинг новин;

надання інструкцій підлеглим або виконання завдань від керівництва;

прагнення відповідати очікуванням інших;

намагання бути кращими, ніж конкуренти;

демонстрація хороших результатів.

Професійне вигорання: чотири ознаки

У виданні Forbes зазначають, що багато людей помилково ототожнюють вигорання зі звичайним стресом і намагаються його подолати. Однак вигорання та стрес — це дві різні речі. Втому, що виникає в наслідок виснаження, неможливо сплутати зі стресом після напруженого робочого дня або тижня.

Також іноді втома стає настільки сильною, що приносить шкоду. Безперечно, вигорання існує. Його не можна просто вилікувати, взявши довгу відпустку чи зменшивши робочий день. Вигорання висмоктує твою енергію, позбавляючи будь-якої можливості подолати труднощі.

Для діагностики вигорання визначили чотири основні симптоми:

Втрата енергії, глибоке виснаження. Відсутність зацікавленості та мотивації у своїй роботі. Зростання негативного ставлення до роботи. Зниження професійної ефективності.

Причини появи професійного вигорання

У Mayo Clinic підкреслюють, що професійне вигорання може бути наслідком різних факторів. Зокрема, йдеться про:

Відчуття власного безсилля. Тобто це коли ти не маєш змоги впливати на рішення, що стосуються безпосередньо твоєї роботи. Наприклад, це може бути твій робочий графік, завдання чи обсяг роботи. Усе це може вести до вигорання. Також нестача необхідних засобів та ресурсів для виконання завдань може додавати напруги.

Неправильно поставлені вимоги до роботи. Йдеться про ситуації, коли ти не розумієш своїх повноважень або очікувань щодо тебе з боку керівництва. Через це може виникати почуття дискомфорту на робочому місці.

Проблеми в комунікації та взаємовідносинах на роботі. Можливо, ти працюєш з колегою, що займається булінгом, чи колеги заважають твоєму професійному зросту, або керівник занадто прискіпливо ставиться до виконаних тобою завдань.

Екстремальні умови роботи. Робота може бути рутинною або надмірно неорганізованою, вимагаючи від тебе постійної концентрації, що може призвести до виснаження.

Брак спілкування та підтримки. Відчуття ізоляції на роботі та в особистому житті може підвищити рівень стресу.

Незбалансованість між роботою та особистим життям. Якщо робота забирає у тебе занадто багато часу, змушуючи жертвувати моментами з рідними та близькими — це може призвести до вигорання.

Які професії найбільше схильні до вигорання

Хоча вигорання може торкнутися людей будь-якої професії, певні сфери, здається, більш схильні до цього явища. У канадському виданні Slice виокремили десять професій з найвищими показниками вигорання.

Лікарі

Лікарі часто стикаються з високою частотою професійного вигорання через інтенсивність робочого процесу, необхідність приймання критичних рішень та щоденне спілкування з пацієнтами. Також варто пам’ятати, що ризик вигоріти посилюється тим, що люди, з якими лікарі контактують, хворі та іноді навіть помирають.

Медсестри та медбрати

Як і лікарі, вони, як правило, працюють багато годин, маючи справу з хворими та наляканими людьми. Однак вони також виконують не завжди приємну роботу. Через це медсестри та медбрати можуть легко відчути себе недооціненими, що підвищує ризик вигорання.

Продавці в магазинах та касири

Для того, щоб розуміти, чому в цій сфері високий рівень вигорання, достатньо подивитися на відео із важкими ситуаціями між клієнтами та співробітниками. Ці працівники не лише стикаються з невдячними клієнтами, але й часто отримують низьку зарплату за важку роботу.

Соціальні робітники

Вигорання у соціальних робітників часто виникає через втому від співчуття або вторинний травматичний стрес. Важливо встановлювати межі для себе, але іноді це важко, оскільки доводиться допомагати людям у кризових ситуаціях.

Поліціянти

Поліціянти кожного дня стикаються зі стресом, борючись зі злочинністю, і ризикують своїм життям. Крім того, у сфері, де очікують, що ти будеш сильним(-ою) та стійким(-ою), багато поліціянтів обирають найгірші стратегії боротьби зі стресом та виснаженням, наприклад, вживання алкоголю після роботи.

Авіадиспетчери

Авіадиспетчери отримують гідну зарплату, але їхня робота є однією з найбільш стресових. Їм потрібно завжди бути надзвичайно пильними, тому що одна помилка може спричинити аварію та сотні смертей. Як наслідок, постійне перебування у стані стресу призводить до вигорання.

Працівники служб надзвичайних ситуацій

Працівники цієї сфери часто стикаються зі стресовими ситуаціями, роботою вночі та важкими обставинами, що може призвести до вигорання. Також варто зазначити, що вони схильні до ПТСР через те, що бачать під час роботи. Тому рівень вигорання в цій сфері не є несподіванкою.

Юристи

Від юридичної професії вимагається багато, а рівень стресу високий. Юристи, особливо ті, що спеціалізуються на кримінальному праві, часто мають велике навантаження. І хоч деякі можуть думати, що всі юристи заробляють великі гроші, насправді лише декілька спеціалізацій приносять великий дохід.

Вчителі

Хоча викладання може дарувати задоволення, ця робота є інтенсивною як емоційно, так і інтелектуально. Вчителі стикаються не лише з проблемами поведінки в учнів. Багато їхньої роботи здійснюється поза класом, приміром, планування уроків, перевірка зошитів та оцінювання. Ця робота часто не оплачується належним чином та не завжди цінується, що може призвести до професійного вигорання.

Бухгалтери

Здавалося б, що робити у цьому списку бухгалтеру. Та насправді бухгалтери мають високий рівень професійного вигорання. Усе через те, що робота сама по собі не надихає, але, крім того, вони мають велике навантаження від клієнтів, працюють ізольовано та часто недосипають, особливо під час податкового сезону.

Як подолати професійне вигорання

Професійне вигорання може мати серйозні наслідки для твого здоров’я. А тому важливо його вчасно діагностувати та почати лікування. У Mayo Clinic розповідають, що емоційне вигорання можна подолати такими способами:

Проаналізуй свої можливості. Поговори про свої проблеми з керівником. Можливо, ви разом дійдете компромісу чи знайдете рішення для розв’язання проблем, що тебе тривожать. Також встанови пріоритети: що важливо зробити зараз, а що можна відкласти на потім.

Знайди підтримку. Це може бути будь-хто: колеги, друзі або родичі — підтримка завжди важлива. Якщо у тебе на роботі є служба підтримки співробітників, не соромся та звернися за допомогою.

Спробуй розслабитися. Дізнайся більше про методи релаксації, такі як йога чи медитація, які допоможуть тобі зняти стрес.

Займайся спортом. Регулярні тренування можуть підвищити твій настрій і допомогти краще справлятися зі стресом. Також спорт допомагає відволіктися від роботи.

Дбай про свій сон. Сон відновлює гарне самопочуття та допомагає зберегти твоє здоров’я. Тож намагайся спати достатньо та якісно.

Практикуй уважність. Уважність допомагає зосередитись на моменті тут і зараз. У роботі це означає відкрите та терпиме ставлення до ситуацій, без засудження.

Раніше ми розповідали, як вирахувати компенсацію за невикористану відпустку в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.