Когда хочется бросить все! Профессиональное выгорание: причины, симптомы и какие профессии больше всего подвержены этому

В современном ритме жизни, когда границы между работой и личной жизнью становятся все менее заметными, понятие профессиональное выгорание становится все более актуальным. Это не просто переутомление или желание сменить сферу деятельности, а комплексное психологическое состояние, которое может привести к серьезным последствиям для физического и эмоционального здоровья человека.

Некоторые профессии особенно подвержены выгоранию благодаря их высокой ответственности, постоянному стрессу или эмоциональной нагрузке. К таким можно отнести врачей, учителей, работников социальных служб, полицейских и многих других.

Но почему некоторые люди, работая в одних и тех же условиях, выгорают быстрее других? Какие причины появления этого синдрома? Ответы на эти и другие важные вопросы о профессиональном выгорании мы попробуем тебе дать в нашем материале.

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Что такое профессиональное выгорание

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала выгорание медицинским диагнозом и включила его в Международную классификацию болезней как синдром, вызванный хроническим стрессом на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться.

Психолог Наталья Панченко в комментарии Суспільному дала такое определение этому термину. Выгорание на работе — это синдром эмоционального истощения, причиной которого является работа. Как следствие, это приводит к ощущению усталости, нарушению сна, снижению иммунитета, проблемам с концентрацией внимания.

По словам специалистки, больше всего такому синдрому подвержены люди, работающие в сфере человек-человек. То есть это те профессии, в которых человеку на постоянной основе нужно контактировать с другими людьми.

К обязанностям работников в этих сферах могут относиться:

иметь возможность постоянно быть на связи;

потребность активно слушать и высказываться самому;

мониторинг новостей;

предоставление инструкций подчиненным или выполнение заданий от руководства;

стремление соответствовать ожиданиям других;

стремление быть лучше, чем конкуренты;

демонстрация хороших результатов.

Профессиональное выгорание: четыре признака

В издании Forbes отмечают, что многие люди ошибочно отождествляют выгорание с обычным стрессом и пытаются его преодолеть. Однако выгорание и стресс — это две разные вещи. Усталость, возникающую в результате истощения, невозможно спутать со стрессом после напряженного рабочего дня или недели.

Также иногда усталость становится настолько сильной, что приносит вред. Бесспорно, выгорание существует. Его нельзя просто вылечить, взяв длинный отпуск или уменьшив рабочий день. Выгорание высасывает твою энергию, лишая любой возможности преодолеть трудности.

Для диагностики выгорания определили четыре основных симптома:

Потеря энергии, глубокое истощение. Ощутимость заинтересованности и мотивации в своей работе. Рост негативного отношения к работе. Снижение профессиональной эффективности.

Причины появления профессионального выгорания

В Mayo Clinic подчеркивают, что профессиональное выгорание может быть следствием различных факторов. В частности, речь идет о:

Ощущение собственного бессилия. То есть это когда ты не имеешь возможности влиять на решения, касающиеся непосредственно твоей работы. Например, это может быть твой рабочий график, задачи или объем работы. Все это может вести к выгоранию. Также недостаток необходимых средств и ресурсов для выполнения задач может добавлять напряжения.

Неправильно поставленные требования к работе. Речь идет о том, когда ты не понимаешь своих полномочий или ожиданий в отношении тебя со стороны руководства. Из-за этого может возникать чувство дискомфорта на рабочем месте.

Проблемы в коммуникации и взаимоотношениях на работе. Возможно, ты работаешь с коллегой, занимающимся буллингом, или коллеги мешают твоему профессиональному росту или руководитель слишком придирчиво относится к выполненным тобой заданиям.

Экстремальные условия работы. Работа может быть рутинной или чрезмерно неорганизованной, требуя от тебя постоянной концентрации, что может привести к истощению.

Нехватка общения и поддержки. Ощущение изоляции на работе и в личной жизни может повысить уровень стресса.

Несбалансированность между работой и личной жизнью. Если работа отнимает у тебя слишком много времени, заставляя жертвовать моментами с родными и близкими — это может привести к выгоранию.

Какие профессии больше всего подвержены выгоранию

Хотя выгорание может коснуться людей любой профессии, определенные сферы, кажется, более подвержены этому явлению. В канадском издании Slice выделили десять профессий с самыми высокими показателями выгорания.

Врачи

Врачи часто сталкиваются с высокой частотой профессионального выгорания из-за интенсивности рабочего процесса, принятия критических решений и ежедневного общения с пациентами. Также стоит помнить, что риск выгореть усиливается тем, что люди, с которыми врачи контактируют больные и иногда даже умирают.

Медсестры и медбратья

Как и врачи, они, как правило, работают много часов, имея дело с больными и напуганными людьми. Однако они также выполняют не всегда приятную работу. Из-за этого медсестры и медбратья могут легко почувствовать себя недооцененными, что повышает риск выгорания.

Продавцы в магазинах и кассиры

Для того чтобы понимать, почему в этой сфере высокий уровень выгорания, достаточно посмотреть на видео с тяжелыми ситуациями между клиентами и сотрудниками. Эти работники не только сталкиваются с неблагодарными клиентами, но и часто получают низкую зарплату за тяжелую работу.

Социальные работники

Выгорание у социальных работников часто возникает из-за усталости от сочувствия или вторичным травматическим стрессом. Важно устанавливать границы для себя, но иногда это трудно, поскольку приходится помогать людям в кризисных ситуациях.

Полицейские

Полицейские каждый день сталкиваются со стрессом, сталкиваясь с преступностью и рискуя своей жизнью. Кроме того, в сфере, где ожидают, что ты будешь сильным(-ой) и устойчивым(-ой), многие полицейские выбирают худшие стратегии борьбы со стрессом и истощением, например, употребление алкоголя после работы.

Авиадиспетчеры

Авиадиспетчеры получают достойную зарплату, но их работа является одной из самых стрессовых. Им нужно всегда быть чрезвычайно бдительными, потому что одна ошибка может привести к аварии и сотням смертей. Как следствие, постоянное нахождение в состоянии стресса приводит к выгоранию.

Работники служб чрезвычайных ситуаций

Работники этой сферы часто сталкиваются со стрессовыми ситуациями, работой ночью и тяжелыми обстоятельствами, что может привести к выгоранию. Также стоит отметить, что они склонны к ПТСР из-за того, что они видят во время работы. Поэтому уровень выгорания в этой сфере не является неожиданностью.

Юристы

От юридической профессии требуется много, а уровень стресса высокий. Юристы, особенно те, которые специализируются на уголовном праве, часто имеют большую нагрузку. И хотя некоторые могут думать, что все юристы зарабатывают большие деньги, на самом деле только несколько специализаций приносят большой доход.

Учителя

Хотя преподавание может дарить удовольствие, эта работа является интенсивной как эмоционально, так и интеллектуально. Учителя сталкиваются не только с проблемами поведения у учеников. Много их работы осуществляется вне класса, например, планирование уроков, проверка тетрадей и оценивание. Эта работа часто не оплачивается должным образом и не всегда ценится, что может привести к профессиональному выгоранию.

Бухгалтеры

Казалось бы, что делать в этом списке бухгалтеру. Но на самом деле бухгалтеры имеют высокий уровень профессионального выгорания. Все потому, что работа сама по себе не вдохновляет, но, кроме того, они имеют большую нагрузку от клиентов, работают изолированно и часто недосыпают, особенно во время налогового сезона.

Как преодолеть профессиональное выгорание

Профессиональное выгорание может иметь серьезные последствия для твоего здоровья. Поэтому важно его вовремя диагностировать и начать лечение. В Mayo Clinic рассказывают, что эмоциональное выгорание можно преодолеть такими способами:

Проанализируй свои возможности. Поговори о своих проблемах с руководителем. Возможно, вы вместе придете к компромиссу или найдете решение для решения проблем, которые тебя тревожат. Также установи приоритеты: что важно сделать сейчас, а что можно отложить на потом.

Найди поддержку. Это может быть кто угодно: коллеги, друзья или родственники — поддержка всегда важна. Если у тебя на работе есть служба поддержки сотрудников, не стесняйся и обратись за помощью.

Попробуй расслабиться. Узнай больше о методах релаксации, таких как йога или медитация, которые помогут тебе снять стресс.

Занимайся спортом. Регулярные тренировки могут повысить твое настроение и помочь лучше справляться со стрессом. Также спорт помогает отвлечься от работы.

Заботься о своем сне. Сон восстанавливает хорошее самочувствие и помогает сохранить твое здоровье. Поэтому старайся спать достаточно и качественно.

Практикуй внимательность. Внимательность помогает сосредоточиться на моменте здесь и сейчас. В работе это означает открытое и терпимое отношение к ситуациям, и без осуждения.

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