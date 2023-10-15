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Когда хочется бросить все! Профессиональное выгорание: причины, симптомы и какие профессии больше всего подвержены этому

Диана Просяник, редактор сайта 15 октября 2023, 15:00
професійне вигорання
Фото: Pexels

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