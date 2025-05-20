Эти дети когда-то меня доведут! Как учителю справиться с эмоциональным истощением

Профессия учителя очень тяжела морально и физически. Особенно когда обучать приходится учеников средней школы. В это время дети сталкиваются с изменениями своих физических и моральных данных, поэтому могут испытывать терпение преподавателей.

У учителя чаще всего таких даже не один, и не пять классов. Когда родителям сложно справиться с одним ребенком, школьные работники выдерживают сотни каждый день. Если ты не выдерживаешь на работе, рассказываем, как побороть учительское выгорание.

Как учителю преодолеть выгорание от работы

Полезными советами поделились на портале НУШ. Они могут понадобиться учителям, у которых уже сил нет слышать детские истерики и нежелание учиться. Самые тяжелые периоды часто приходятся на последние дни и недели перед каникулами.

Истощение учителя влияет не только на качество предоставляемого образования, но и на психическое здоровье. Состояние усиливается, если после работы у тебя есть дополнительная нагрузка – например, репетиторство, группа продленного дня, домашняя работа, а также отсутствует качественный сон из-за российских атак.

Так учитель не успевает восстанавливаться, и “день сурка” в школе продолжается. Мы подробно рассказывали о профессиональном выгорании и его признаках. Но если коротко, распознать его ты можешь по следующим пунктам:

пауза на отдых / сон не дает восстановить силы;

у тебя есть чувство потери вдохновения, усталости;

ты легко раздражаешься, чувствуешь безразличие, исчезает эмпатия к детям;

у тебя ощущение, что ты больше не хочешь работать;

ты считаешь дни до отпуска;

ты обесцениваешь свою работу;

подводит тело: чаще болит голова, ухудшается сон или аппетит.

Психолог Татьяна Ширяева делится, что осознание этих признаков — уже первый шаг к преодолению выгорания. У учителей есть несколько факторов, которые могут быстрее спровоцировать выгорание: высокая эмоциональная нагрузка, многозадачность, постоянная нехватка времени.

А причинами, которые усугубляют симптомы, могут стать нехватка поддержки от любимых и родных; отсутствие обратной связи от детей, руководства и родителей; страх оценивания твоей работы; нехватка личного пространства для восстановления.

От выгорания усталость отличается тем, что даже после небольшого отдыха у тебя есть силы работать. Выгорание закрадывается постепенно: сначала тебе кажется, что это просто тяжелая неделя, потом одно наваливается на другое, сон и активный отдых не помогает. Как результат — тебе ничего не хочется.

Ярким сигналом выгорания станет отношение к детям, которое ухудшилось, а также раздражительность от мелочей. Преданность работе также становится частой причиной выгорания.

Такое состояние не проходит само, а только усугубляется со временем. Если игнорировать профессиональное выгорание, можно спровоцировать психические расстройства. В таком случае лучше посетить психолога или психотерапевта.

А еще лучше — действовать вперед и не допускать такого состояния. К своему распорядку дня добавь несколько полезных привычек:

Раз в два часа делай короткую паузу с изменением активности. Замечай и отслеживай свои эмоции, что на тебя влияет. Фокусируйся на смысле своей работы. Отказывайся от дополнительной нагрузки, не бери ответственность за других. Вместе с коллегами поддерживайте друг друга. Это могут быть разговоры, обмен опытом, группы поддержки.

Как учителю отдыхать от работы

Учителя должны качественно восстанавливаться, чтобы иметь возможность продолжать работу не в ущерб себе. В критических случаях поможет неделя отпуска. Во время него не вспоминай о работе и не отвечай в чатах.

Полезно посвящать все выходные себе, а не домашним делам, родственникам и т.д.

Восстановиться помогают и банальные вещи: водный баланс, правильное питание, достаточный сон. А еще не забудь уделить время любимому хобби или делу, которое вдохновляет. Возможно, это прогулка, йога или вышивание.

Используй в качестве инструмента восстановления и мини-путешествие к месту, которое тебя всегда интересовало. Но самое главное: откажись от дополнительной работы, установи свои границы.

Поддерживать учителей должны и руководители учебных заведений. Можно создать в школе пространство для восстановления, где преподаватели смогут побыть в тишине. А также не стоит нагружать подчиненных дополнительной не оплачиваемой работой.

Важно давать пространство для самостоятельного планирования. Лучшим, что могут дать руководители, станут супервизии или группы поддержки среди коллег. А еще важно не забывать о благодарности за работу учителей.

Раньше мы рассказывали, что делать родителям, если ребенок конфликтует с учителем.

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