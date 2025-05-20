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Эти дети когда-то меня доведут! Как учителю справиться с эмоциональным истощением

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 мая 2025, 13:00
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Фото Pixabay
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