Як виростити ананас у домашніх умовах: робимо тропіки у себе в квартирі

Любителям городини та екзотики точно сподобається ідея вирощування ананаса. Адже цей тропічний фрукт багатий на вітаміни та мікроелементи, які зміцнюють нервову та серцеву системи, а також допомагають організму боротись з різними інфекціями.

Отож ми зібрали покрокову інструкцію, як виростити ананас у домашніх умовах.

Як виростити ананас вдома

Купи свіжий ананас

Солодкий плід стане основою для вирощування. Він повинен мати:

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тверде зелене листя;

тверду золотисто-коричневу шкірку;

приємний запах.

Крім того, навколо ананаса не повинні літати мошки, адже це ознака того, що він вже почав псуватись.

Зріж верхівку ананаса

Це можна зробити, відкрутивши листя від плода або просто відрізавши верхівку ножем. Тоді обережно прибери залишки фрукта біля листя.

Важливо не пошкодити верхівку, адже саме з неї проростатиме новий ананас.

Висуши листя

Переверни листя догори дриґом та залиш його сушитись на тиждень.

Постав листя у воду

Підсушене стебло помісти у склянку з водою. Верхівка має омиватись водою, але не поринати туди повністю.

Склянку постав у добре освітлене сухе місце й почекай кілька тижнів. У цей час періодично змінюй воду та слідкуй, щоб не було різких перепадів температури повітря.

Вийми листя з води, коли корені відростуть на 5-6 см. Це означає, що рослину вже можна висаджувати в ґрунт.

Посади верхівку в ґрунт

Візьми горщик висотою 15 см та заповни його ґрунтом. Для ананасів підійде така ж сама земля, як і для кактусів.

Посади верхівку фрукта в ґрунт, але дивись, щоб листя не засипало землею.

Піклуйся про рослину

Ґрунт для вирощування ананаса має бути завжди вологим. Тож поливай рослину принаймні один раз на тиждень.

Температура в приміщенні має бути 18-30°C. Крім того, ананасу потрібно багато сонячного світла. Тож його можна вирощувати на підвіконні.

Приблизно через півроку після посадки в центрі листя з’явиться червона квітка, після чого проросте й перший плід.

Поради для вирощування ананаса

Ананас — досить примхлива рослина, яка потребує уважного ставлення, особливо в наших широтах. Адже батьківщиною цього фрукта вважається спекотна й волога Бразилія.

Тож ось кілька порад від садівників, як правильно доглядати за ананасом:

Не тільки поливай, а й зволожуй рослину. Для цього використовуй пульверизатор та оприскуй листя водою 1-2 рази на день. Можна також взяти домашній зволожувач повітря.

Влітку сонячного підвіконня цілком достатньо для правильного росту ананаса. А ось в холоди варто потурбуватись про додаткове освітлення — купи LED лампу або спеціальну фітолампу для підсвічування розсади.

Підживлюй рослину органічними та мінеральними добривами раз на місяць.

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