Как вырастить ананас в домашних условиях: делаем тропики у себя в квартире

Любителям садоводства и экзотики точно понравится идея выращивания ананаса. Ведь этот тропический фрукт богат витаминами и микроэлементами, которые укрепляют нервную и сердечную системы, а также помогают организму бороться с различными инфекциями.

Итак, мы собрали пошаговую инструкцию, как вырастить ананас в домашних условиях.

Как вырастить ананас дома

Купи свежий ананас

Сладкий плод станет основой для выращивания. Он должен иметь:

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твердые зеленые листья;

твердую золотисто-коричневую кожуру;

приятный запах.

Кроме того, вокруг ананаса не должны летать мошки, ведь это признак того, что он уже начал портиться.

Срежь верхушку ананаса

Это можно сделать, открутив листья от плода или просто отрезав верхушку ножом. Тогда осторожно убери остатки фрукта возле листьев.

Важно не повредить верхушку, ведь именно из нее будет прорастать новый ананас.

Высуши листья

Переверни листья вверх дном и оставь их сушиться на неделю.

Поставь листья в воду

Подсушенный стебель помести в стакан с водой. Верхушка должна омываться водой, но не погружаться туда полностью.

Стакан поставь в хорошо освещенное сухое место и подожди несколько недель. В это время периодически меняй воду и следи, чтобы не было резких перепадов температуры воздуха.

Вытяни листья из воды, когда корни отрастут на 5-6 см. Это означает, что растение уже можно высаживать в почву.

Посади верхушку в грунт

Возьми горшок высотой 15 см и заполни его грунтом. Для ананасов подойдет такая же земля, как и для кактусов.

Посади верхушку фрукта в почву, но смотри, чтобы листья не засыпало землей.

Заботься о растении

Почва для выращивания ананаса должна быть всегда влажной. Так что поливай растение по крайней мере один раз в неделю.

Температура в помещении должна быть 18-30°C. Кроме того, ананасу требуется много солнечного света. Так что его можно выращивать на подоконнике.

Приблизительно через полгода после посадки в центре листьев появится красный цветок, после чего прорастет и первый плод.

Советы по выращиванию ананаса

Ананас — довольно капризное растение, требующее внимательного отношения, особенно в наших широтах. Ведь родиной этого фрукта считается жаркая и влажная Бразилия.

Вот несколько советов от садоводов, как правильно ухаживать за ананасом:

Не только поливай, но и увлажняй растение. Для этого используй пульверизатор и опрыскивай листья водой 1-2 раза в день. Можно взять домашний увлажнитель воздуха.

Летом солнечного подоконника вполне достаточно для правильного роста ананаса. А вот в холода стоит позаботиться о дополнительном освещении — купи LED лампу или специальную фитолампу для подсветки рассады.

Удобряй растение органическими и минеральными удобрениями раз в месяц.

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