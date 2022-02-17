Смертельні зсуви ґрунту та штормові дощі: як бурхлива стихія захопила світ

Погодні катаклізми у Бразилії вже забрали життя щонайменше 98 осіб.

Днями цифра зросла через нові зсуви ґрунту.

Бурхливими потоками вода стікає вулицями після тривалих злив у штаті Ріо-де-Жанейро, де за три години зафіксували 25 см опадів.

Вода знову розмила ґрунт. Декілька будинків, зведених прямо на схилах пагорбів, обвалились.

Рятувальники досі разом із містянами розгрібають завали. 21 людину вдалося витягти з-під руїн живими. Більш як чотири сотні жителів у кількох населених пунктах залишилися без даху над головою.