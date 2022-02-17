Смертельные оползни и штормовые дожди: как бурная стихия захватила мир

Погодные катаклизмы в Бразилии уже унесли жизни не менее 98 человек. На днях цифра выросла из-за новых оползней.

Бурными потоками вода стекает по улицам после продолжительных ливней в штате Рио-де-Жанейро, где за три часа зафиксировали 25 см осадков.

Вода снова размыла почву. Несколько домов, построенных прямо на склонах холмов, обрушились.

Спасатели до сих пор вместе с горожанами разгребают завалы. 21 человека удалось достать из-под руин живыми.

Более четырехсот жителей в нескольких населенных пунктах остались без крова.