Як доглядати за гіпсофілою у вазі та що для цього потрібно

Гіпсофіли — дрібні, але дуже красиві квіти, які з кожним роком набувають популярності в Україні. До того ж букет із гіпсофіл в наш час коштує значно дешевше, ніж із тюльпанів або троянд.

Як доглядати за гіпсофілою — читай в матеріалі.

Як правильно доглядати за гіпсофілою

Флорист Ольга Маценко вважає, що догляд за гіпсофілою у вазі дуже простий: міняйте воду раз на 1-2 дні та підрізайте гострим ножем. Перед тим, як поставити у воду — видаліть невеликі зелені листочки зі стебел.

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Це сповільнить процес розмноження несприятливих бактерій. Гіпсофіла може простояти у вазі дуже довго. А якщо її засушити — перетвориться на сухоцвіт, не втративши форми та початкового відтінку.

Чи потрібно ставити гіпсофіли у воду

За словами флористів, не завжди. Адже багато хто купує гіпсофіли для красивого суцвіття. В такому випадку мочити квіти не можна. Таким чином квіти збережуть свій первозданний свіжий вигляд.

Однак таким, як букет доставляють в магазини квітів, він не буде. Квіточки та листя зможуть триматися свіженькими від одного до трьох тижнів.

Гіпсофіли: важливі моменти

Після отримання гіпсофілів, обов’язково підріж стебла на сантиметр або два, і якщо не плануєш засушувати — став у воду. Гіпсофіла взагалі невибаглива, проте найкраще зберігати її в освітленому приміщенні при температурі 0-1 градус за Цельсієм.

Важливо: що якщо ти хочеш отримати сухоцвіт, квіти потрібно тримати у сухому й теплому приміщенні.

Від надто вологого повітря на них можуть з’явитися цятки. При кімнатній температурі вони почуваються чудово. Однак спеціально не варто ставити квіти поруч із батареєю, обігрівачем, настільною лампою.

Що робити, якщо подарували гіпсофілу в коробці

За гіпсофілою у коробці необхідно щодня доглядати. Все просто: необхідно раз на день додавати воду у флористичну губку. Для цього можна використовувати лійку з тонким носиком або пульверизатором.

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