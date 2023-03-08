Как ухаживать за гипсофилой в вазе и что для этого нужно

Гипсофилы — мелкие, но очень красивые цветы, которые с каждым годом приобретают популярность в Украине. К тому же, букет из гипсофил сейчас время стоит значительно дешевле, чем из тюльпанов или роз.

Как ухаживать за гипсофилой — читай в материале.

Как правильно ухаживать за гипсофилой

Флорист Ольга Маценко считает, что уход за гипсофилой в вазе очень прост: меняйте воду раз в 1-2 дня и подрезайте острым ножом.

Сейчас также смотрят

Перед тем, как поставить в воду — удалите небольшие зеленые листочки из стеблей.

Это замедлит процесс размножения неблагоприятных микробов. Гипсофила может простоять в вазе очень долго. А если ее засушить, превратится в сухоцвет, не потеряв формы и исходного оттенка.

Нужно ли ставить гипсофилы в воду

По словам флористов, не всегда. Ведь многие покупают гипсофилы для красивого соцветия. В таком случае мочить цветы не нужно.

Таким образом цветы сохранят свой первозданный свежий вид. Однако, таким как букет доставляют в магазин цветов, он не будет. Цветочки и листья смогут оставаться свежими от одной до трех недель.

Гипсофилы: важные моменты

После получения гипсофилов обязательно подрежь стебли на сантиметр или два, и если не планируешь засушивать — ставь в воду. Гипсофила вообще неприхотлива, однако лучше хранить ее в освещенном помещении при температуре 0-1 градус по Цельсию.

Важно: если ты хочешь получить сухоцвет, гипсофилы нужно держать в сухом и теплом помещении.

От слишком влажного воздуха на них могут появиться пятнышки. При комнатной температуре они чувствуют себя отлично. Однако специально не стоит ставить цветы рядом с батареей, обогревателем, настольной лампой.

Что делать, если подарили гипсофилу в коробке

За гипсофилой в коробке необходимо ежедневно ухаживать. Все просто: нужно ежедневно добавлять воду во флористическую губку. Для этого можно использовать воронку с тонким носиком или пульверизатором.

Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на День рождения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!