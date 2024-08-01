Фікус Бенджаміна — догляд за рослиною, який продовжить її здоров’я та красу

Фікус Бенджаміна — вазон, який часто зустрічається в оселях, адже він не надто капризний та вимогливий, тож доглядати його легко. А як саме треба доглядати за фікусом Бенджаміна, щоб рослина залишалася здоровою — читай в матеріалі.

Фікус Бенджаміна — догляд за рослиною в домашніх умовах

Головна умова довгого життя фікуса — це достатнє освітлення. Але не варто обирати південну сторону, адже рослина не любить і спеки. Східна чи західна частина оселі — найкращий варіант.

Фікус Бенджаміна любить догляд з кімнатними температурами в приміщенні цілий рік. Тобто, знижувати температуру чи навпаки підвищувати її не потрібно.

Щобільше, температура нижче +16 градусів може бути для нього критичною. За високих температур знизити навантаження на рослину можна регулярним обприскуванням теплою (вищою за кімнатну температуру) водою.

Але не варто поливати фікус Бенджаміна дуже часто. Він не любить надмірного перезволоження.

Щоб упевнитися, що рослині дійсно потрібна волога, можна спробувати пальцями землю. Якщо на глибині п’яти міліметрів земля суха, то можна полити рослину. Але якщо вона ще волога, то краще почекати декілька днів.

Догляд за фікусом Бенджаміна вимагає регулярного удобрення. Робити це краще весною та влітку два рази на місяць, а восени та взимку — один раз на півтора місяця.

Для швидшої адаптації вдома одразу після купівлі фікус треба обприскувати не менш як двічі на день.

Рослину треба регулярно обрізати навесні. При обрізці треба залишати принаймні 2-3 листки на пагоні, але краще більше.

Пересаджувати фікус Бенджаміна щороку не потрібно, достатньо замінити навесні верхній шар ґрунту. Але коли коріння починає виглядати з-під дренажних отворів горщика, це знак, що час пересаджувати рослину.

Для пересадки фікуса потрібно вибрати горщик приблизно на 2-3 см більше за попередній. Субстрат можна вибрати як універсальний, так і спеціальний для фікусів. До універсального краще додати вермікуліт, сфагнум чи перліт.

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