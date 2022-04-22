Знищували не лише артилерією, а й авіаударами — жителі села Кухарі про наслідки окупації

Кухарі — село на Київщині, яке російська армія безжально знищувала не лише артилерією, а й авіаударами. Бомби скидали кілька разів на день.

Через Кухарі, які практично на межі з Житомирською областю, проходить ще одна дорога в обхід на Київ. Тут окупантів зустріли наші Збройні сили, тож село фактично стало епіцентром боїв.

Витримати це пекло люди не могли, з 600 місцевих пересидіти окупацію наважилися з десяток людей.

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Кухарі були окуповані з другого дня повномасштабної війни, нині тут зруйновані чи не всі будинки. Люди кажуть: російські військові з дому брали все, що бачили.

Щоб не пустити окупантів на Київ, ЗСУ підірвали міст. Коли ж російські військові відчули силу та міць української армії, почали тікати. Проте безжально мстилися селу, знищено близько 80% населеного пункту.

Росіяни окупували багато різних сіл на Київщині, які згодом звільнили ЗСУ. Раніше ми розповідали про окупацію Термахівки та що там пережили люди.