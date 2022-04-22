Украина

Уничтожали не только артиллерией, но и авиаударами — жители села Кухари о последствиях оккупации

Кристина Величанская 22 апреля 2022, 13:30

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