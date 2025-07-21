Церковные праздники в августе 2025: важные даты по новому и старому стилю

Август 2025 особенный тем, что насыщен важными православными праздниками. В этом месяце внимание сосредоточено на так называемых трех Спасах — Вынесение честного и животворящего Креста, Преображения Господня и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также значимые события в честь Успения Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Кроме этого, август включает начало и завершение Успенского поста, который придает духовное значение этому периоду. Читай о церковных праздниках в августе 2025 по новому и старому стилю.

Почему даты постоянных праздников сместились

После перехода Украинской православной церкви на новоюлианский календарь, фиксированные церковные даты стали отмечаться на 13 дней раньше традиционного юлианского календаря. Поэтому Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, а также Успение и Усекновение, теперь празднуют в августе, а не в сентябре.

Церковные праздники в августе 2025 года по новому стилю

1.08 — Вынесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мч. Соломонии (Соломии) и учителя их мчч. Елеазара, начало Успенского поста.

2.08 — сщмч. Стефана, папы Римского и других.

3.08 — преподобных Исаакия, Исповедника, Далмата и Фавста.

4.08 — святых семи отроков в Эфесе.

5.08 — мч. Евсигния Антиохийского.

6.08 — Преображение Господне (Яблочный Спас).

7.08 — преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.

8.08 — свящ. Эмилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

9.08 — апостола Матфия.

10.08 — свмчч. Лаврентия, архидьякона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, дьяконов, мч. Романа, Римских.

11.08 — мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

12.08 — мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.

13.08 — преподобных Максима Исповедника.

14.08 — прор. Михея (из 12-ти пророков), перенос мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

15.08 — Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской.

16.08 — Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

17.08 — преподобного Алипия, иконописца Печерского.

18.08 — мчч. Флора и Лавра, иконы Божией Матери “Всецарица”.

19.08 — мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

20.08 — прор. Самуила.

21.08 — ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и угар ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

22.08 — мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия и других.

23.08 — мч. Луппа Солунского (Фессалоникийский).

24.08 — свмч. Евтихия, епископа, учащегося апостола Иоанна Богослова.

25.08 — перенос мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.

26.08 — мч. Адриана и мч. Натальи.

27.08 — преподобных Пимена Большого, прп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

28.08 — преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор прп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

29.08 — Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.

30.08 — свт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, Константинопольских патриархов.

31.08 — Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Церковные праздники по старому стилю на август 2025

1.08 — прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

2.08 — прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.

3.08 — прп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

4.08 — мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5.08 — Почаевской иконы Божией Матери.

6.08 — мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.

7.08 — Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

8.08 — прп. Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свящ. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

9.08 — вмч. и целителя Пантелеймона.

10.08 — прп. Иова Угольского.

11.08 — мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.

12.08 — апп. от 70: Силы, Силуана, Андроника и других.

13.08 — предпраздник Вынесения древ честного и животворящего Креста Господня, заклинания на Успенский пост.

14.08 — Вынесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Соломонии) и учителя их мчч. Елеазара, начало Успенского поста.

15.08 — сщмч. Стефана, папы Римского и других.

16.08 — прп. Исаакия, Исповедника, Далмата и Фавста.

17.08 — святых семи отроков в Эфесе.

18.08 — мч. Евсигния Антиохийского.

19.08 — Преображение Господне (Яблочный Спас).

20.08 — прп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.

21.08 — свящ. Эмилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.

22.08 — апостола Матфия.

23.08 — свмчч. Лаврентия, архидьякона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, дьяконов, мч. Романа, Римских.

24.08 — мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.

25.08 — мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.

26.08 — прп. Максима Исповедника.

27.08 — прор. Михея (из 12-ти пророков), перенос мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

28.08 — Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской.

29.08 — Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.

30.08 — прп. Алипия, иконописца Печерского.

31.08 — мчч. Флора и Лавра, иконы Божией Матери “Всецарица”.

Одним из важнейших событий августа является Успенский пост.

