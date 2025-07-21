Церковные праздники в августе 2025: важные даты по новому и старому стилю

Август 2025 особенный тем, что насыщен важными православными праздниками. В этом месяце внимание сосредоточено на так называемых трех Спасах — Вынесение честного и животворящего Креста, Преображения Господня и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также значимые события в честь Успения Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Кроме этого, август включает начало и завершение Успенского поста, который придает духовное значение этому периоду. Читай о церковных праздниках в августе 2025 по новому и старому стилю.
Почему даты постоянных праздников сместились
После перехода Украинской православной церкви на новоюлианский календарь, фиксированные церковные даты стали отмечаться на 13 дней раньше традиционного юлианского календаря. Поэтому Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, а также Успение и Усекновение, теперь празднуют в августе, а не в сентябре.
Церковные праздники в августе 2025 года по новому стилю
- 1.08 — Вынесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мч. Соломонии (Соломии) и учителя их мчч. Елеазара, начало Успенского поста.
- 2.08 — сщмч. Стефана, папы Римского и других.
- 3.08 — преподобных Исаакия, Исповедника, Далмата и Фавста.
- 4.08 — святых семи отроков в Эфесе.
- 5.08 — мч. Евсигния Антиохийского.
- 6.08 — Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 7.08 — преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
- 8.08 — свящ. Эмилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 9.08 — апостола Матфия.
- 10.08 — свмчч. Лаврентия, архидьякона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, дьяконов, мч. Романа, Римских.
- 11.08 — мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
- 12.08 — мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
- 13.08 — преподобных Максима Исповедника.
- 14.08 — прор. Михея (из 12-ти пророков), перенос мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 15.08 — Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской.
- 16.08 — Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
- 17.08 — преподобного Алипия, иконописца Печерского.
- 18.08 — мчч. Флора и Лавра, иконы Божией Матери “Всецарица”.
- 19.08 — мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
- 20.08 — прор. Самуила.
- 21.08 — ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и угар ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.
- 22.08 — мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия и других.
- 23.08 — мч. Луппа Солунского (Фессалоникийский).
- 24.08 — свмч. Евтихия, епископа, учащегося апостола Иоанна Богослова.
- 25.08 — перенос мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
- 26.08 — мч. Адриана и мч. Натальи.
- 27.08 — преподобных Пимена Большого, прп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
- 28.08 — преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор прп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.
- 29.08 — Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.
- 30.08 — свт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, Константинопольских патриархов.
- 31.08 — Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Церковные праздники по старому стилю на август 2025
- 1.08 — прп. Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 2.08 — прор. Ильи, обретение мощей прмч. Афанасия Берестейского.
- 3.08 — прп. Онуфрия Молчаливого и Онисима, затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
- 4.08 — мироносицы равноап. Марии Магдалины.
- 5.08 — Почаевской иконы Божией Матери.
- 6.08 — мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, в св. крещении Романа и Давида, прп. Поликарпа, архим. Киево-Печерского.
- 7.08 — Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- 8.08 — прп. Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, прп. Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, свящ. Иосифа (Нелюбовича-Тукальского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.
- 9.08 — вмч. и целителя Пантелеймона.
- 10.08 — прп. Иова Угольского.
- 11.08 — мч. Даниила (Кушнира) Млиевского.
- 12.08 — апп. от 70: Силы, Силуана, Андроника и других.
- 13.08 — предпраздник Вынесения древ честного и животворящего Креста Господня, заклинания на Успенский пост.
- 14.08 — Вынесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый спас), семи мчч. Маккавеевых, матери их мц. Соломонии (Соломонии) и учителя их мчч. Елеазара, начало Успенского поста.
- 15.08 — сщмч. Стефана, папы Римского и других.
- 16.08 — прп. Исаакия, Исповедника, Далмата и Фавста.
- 17.08 — святых семи отроков в Эфесе.
- 18.08 — мч. Евсигния Антиохийского.
- 19.08 — Преображение Господне (Яблочный Спас).
- 20.08 — прп. Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, Меркурия Киево-Печерского.
- 21.08 — свящ. Эмилиана, епископа Кизического, прп. Григория, иконописца Киево-Печерского.
- 22.08 — апостола Матфия.
- 23.08 — свмчч. Лаврентия, архидьякона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, дьяконов, мч. Романа, Римских.
- 24.08 — мч. архидиакона Евпла, прмчч. Феодора и Василия Киево-Печерских, прп. Феодора, кн. Острожского, Киево-Печерского.
- 25.08 — мчч. Фотия, Аникиты и многих с ними, сщмч. Александра, епископа Команского.
- 26.08 — прп. Максима Исповедника.
- 27.08 — прор. Михея (из 12-ти пророков), перенос мощей прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.
- 28.08 — Успение Пресвятой Богородицы, иконы Успения Божией Матери Киево-Печерской.
- 29.08 — Перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мч. Диомида врача.
- 30.08 — прп. Алипия, иконописца Печерского.
- 31.08 — мчч. Флора и Лавра, иконы Божией Матери “Всецарица”.
Одним из важнейших событий августа является Успенский пост. Ранее мы рассказывали, когда начинается Успенский пост.
