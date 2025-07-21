Стиль життя Свята

Церковні свята в серпні 2025: важливі дати за новим та старим стилем

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Липня 2025, 15:00
Церковні свята в серпні 2025
Фото Unsplash

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