Церковні свята в серпні 2025: важливі дати за новим та старим стилем

Серпень 2025 особливий тим, що насичений важливими православними святами. У цьому місяці увага зосереджена на так званих трьох Спасах — Винесення чесного і животворного Хреста, Преображення Господнє та Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа, а також на значущих подіях на честь Успіння Пресвятої Богородиці та Усікновення глави Івана Предтечі.

Окрім цього, серпень включає початок і завершення Успенського посту, що додає духовного значення цьому періоду. Читай про церковні свята у серпні 2025 за новим та старим стилем.

Чому дати постійних свят змістилися

Після переходу Української православної церкви на новоюліанський календар, фіксовані церковні дати стали відзначатися на 13 днів раніше від традиційного юліанського календаря. Через це Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси, а також Успіння та Усікновення, тепер святкують у серпні, а не в вересні.

Церковні свята в серпні 2025 року за новим стилем

1.08 — Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (Медовий спас), семи мчч. Маккавеєвих, матері їхньої мч. Соломонії (Соломії) і вчителя їхнього мчч. Єлеазара, початок Успенського посту.

2.08 — сщмч. Стефана, папи Римського, та інших.

3.08 — преподобного Ісаакія, сповідника, Далмата і Фавста.

4.08 — святих семи отроків у Ефесі.

5.08 — мч. Євсигнія Антіохійського.

6.08 — Преображення Господнє (Яблучний Спас).

7.08 — преподобних Пимена Багатохворобливого, ігумена, Меркурія Києво-Печерського, Печерського і Пимена, постника Печерського.

8.08 — свт. Еміліана, єпископа Кизичного, прп. Григорія, іконописця Києво-Печерського.

9.08 — апостола Матфія.

10.08 — свмчч. Лаврентія, архідиякона, Сикста II, папи Римського, Фелікіссіма і Агапіта, дияконів, мч. Романа, Римських.

11.08 — мч. архідиякона Євпла, прмчч. Феодора і Василя Києво-Печерських, прп. Феодора, кн. Острозького, Києво-Печерського.

12.08 — мчч. Фотія, Анікіти і багатьох із ними, сщмч. Олександра, єпископа Команського.

13.08 — преподобного Максима Сповідника.

14.08 — пророка Михея (з 12-ти пророків), закінчення Успенського посту. перенесення мощей прнподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського.

15.08 — ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської, Успіння Пресвятої Богородиці.

16.08 — Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас), мч. Діоміда лікаря.

17.08 — преподобного Аліпія, іконописця Печерського.

18.08 — мчч. Флора і Лавра, ікон Божої Матері “Всецариця”.

19.08 — мч. Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників.

20.08 — прор. Самуїла.

21.08 — ап. від 70-ти Тадея, мч. Васси і чад її мчч. Феогнія, Агапія і Піста, прп. Аврамія Трудолюбивого, Києво-Печерського.

22.08 — мчч. Агафоника, Зотіка, Феопрепія та інших.

23.08 — мч. Луппа Солунського (Фессалонікійського).

24.08 — свмч. Євтихія, єпископа, учня апостола Іоана Богослова.

25.08 — перенесення мощей ап. Варфоломія (Нафанаїла), ап. від 70-ти Тита, єп. Критського.

26.08 — мч. Адріана і мц. Наталії.

27.08 — преподобного Пимена Великого, прп. Кукші, ієромонаха, і Пимена Постника, Печерських.

28.08 — преподобного Мойсея Муріна, ієромонаха, обрітення мощей прп. Іова Почаївського, Собор прп. отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах.

29.08 — поминання загиблих захисників та захисниць України, Усікновення глави Іоана Предтечі.

30.08 — свтт. Олександра, Іоана Постника і Павла Нового, Константинопольських патріархів.

31.08 — Положення чесного Поясу Пресвятої Богородиці.

Церковні свята за старим стилем на серпень 2025

1.08 — прп. Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

2.08 — прор. Іллі, обрітення мощей прмч. Афанасія Берестейського.

3.08 — преподобного Онуфрія Мовчазного і Онисима.

4.08 — мироносиці рівноап. Марії Магдалини.

5.08 — Почаївської ікони Божої Матері.

6.08 — мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба, у св. хрещенні Романа і Давида, прп. Полікарпа, архім. Києво-Печерського.

7.08 — Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці.

8.08 — прп. Мойсея Угрина, Києво-Печерського, у Ближніх печерах, прп. Мойсея, чудотворця Києво-Печерського, у Дальніх печерах, свт. Йосипа (Нелюбовича-Тукальського), митр. Київського, Галицького і всієї Русі.

9.08 — вмч. і цілителя Пантелеймона.

10.08 — прп. Іова Угольського.

11.08 — мч. Данила (Кушніра) Мліївського.

12.08 — апп. від 70-ти: Сили, Силуана, Андроніка та інших.

13.08 — передсвято Винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього, заговини на Успенський піст.

14.08 — Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (Медовий спас), семи мчч. Маккавеєвих, матері їхньої мц. Соломонії (Соломонії) і вчителя їхнього мчч. Єлеазара, початок Успенського посту.

15.08 — сщмч. Стефана, папи Римського, та інших.

16.08 — прп. Ісаакія, сповідника, Далмата і Фавста.

17.08 — святих семи отроків у Ефесі.

18.08 — мч. Євсигнія Антіохійського.

19.08 — Преображення Господнє (Яблучний Спас).

20.08 — прнподобних Пимена Багатохворобливого, ігумена, Меркурія Києво-Печерського, Печерського і Пимена, постника Печерського.

21.08 — свт. Еміліана, єпископа Кизичного, прп. Григорія, іконописця Києво-Печерського.

22.08 — апостола Матфія.

23.08 — свяченомученика Лаврентія, папи Римського, архідиякона Сикста II, Фелікіссіма і Агапіта, дияконів, мучеників Римських.

24.08 — мч. архідиякона Євпла, прмчч. Феодора і Василя Києво-Печерських, прп. Феодора, кн. Острозького, Києво-Печерського.

25.08 — мчч. Фотія, Анікіти і багатьох із ними, сщмч. Олександра, єпископа Команського.

26.08 — прп. Максима Сповідника.

27.08 — прор. Михея (з 12-ти пророків), перенесення мощей прп. Феодосія, ігумена Києво-Печерського, закінчення Успенського посту.

28.08 — Успіння Пресвятої Богородиці, ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської.

29.08 — Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас), мч. Діоміда лікаря.

30.08 — прп. Аліпія, іконописця Печерського.

31.08 — мчч. Флора і Лавра, ікон Божої Матері “Всецариця”.

Однією з найважливіших подій серпня є Успенський піст. Раніше ми розповідали, коли розпочинається Успенський піст.

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