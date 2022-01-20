Знаєш, що робити при переохолодженні? Читай дієві поради

Зимові прогулянки — це чудовий варіант для поліпшення настрою та зміцнення імунітету. Але потрібно знати найголовніші правила безпечного дозвілля взимку.

Міністерство охорони здоров’я України на своїй сторінці у Facebook розповіло, чому важливо знати про переохолодження та його наслідки.

Переохолодження (гіпотермія) — ураження організму, що розвивається під час тривалого перебування на холоді.

Унаслідок цього виникає порушення кровообігу та знижуються властивості імунної системи.

Варто пам’ятати, що переохолодження може виникнути при температурах як нижче, так і вище за нуль градусів.

Які ознаки гіпотермії:

озноб;

нечітка мова або бурмотіння;

повільне, поверхневе дихання;

слабкий пульс;

незграбність або відсутність координації;

сонливість;

сплутаність свідомості або її втрата;

яскраво-червона/синя, холодна шкіра;

тверда на дотик шкіра;

біль при розтиранні чи зігріванні.

Переохолодження буває двох видів — місцеве та загальне. Відрізнити їх нескладно. Місцеве характеризується ушкодженням відкритих ділянок шкіри, а загальне — переохолодженням усього організму.

Найбільш вразливими до загальної гіпотермії є малюки та літні люди, а також ті, хто мають проблеми з щитоподібною залозою та серцем.

Зазвичай першими замерзають кінцівки рук та ніг, вуха, ніс.

Що робити при переохолодженні

Якщо ви довгий час перебуваєте на холоді та помітили перші прояви обмороження, якнайшвидше зайдіть у будь-яке приміщення, магазин чи кав’ярню.

Зробіть елементарні вправи для рук, ніг, пальців.

У жодному разі не намагайтесь зігрітися за допомогою гарячої ванни, не вживайте алкогольні та тютюнові вироби, не торкайтесь металевих речей і бензину. Також поширеною помилкою є розтирання шкіри снігом.

Дбайте про себе заздалегідь.

Щоб уникнути переохолодження:

тепло вдягніться;

захистіть відкриті ділянки шкіри аксесуарами — шапкою, шарфом, рукавичками;

їжте калорійну та багату на білки їжу;

носіть зручне взуття з теплими устілками;

візьміть з собою термос із чаєм.

Знаючи ці поради, ви зможете запобігти проблемі.

А якщо тобі здається, що не маєш відповідної шапки на холодний період, радимо почитати матеріал про модні головні убори на зиму.

Ми зібрали найцікавіші моделі аксесуарів, тож ти можеш не лише захиститися від переохолодження, але й відчувати себе стильно.