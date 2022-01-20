Знаешь, что делать при переохлаждении? Читай действенные советы

Зимние прогулки — это отличный вариант для поднятия настроения и укрепления иммунитета. Но нужно знать главные правила безопасного досуга зимой.

Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook рассказывает, почему важно знать о переохлаждении и его последствиях.

Переохлаждение (гипотермия) — поражение организма, которое развивается во время длительного пребывания на холоде.

В результате возникает нарушение кровообращения и снижаются свойства иммунной системы.

Следует помнить, что переохлаждение может возникнуть при температурах как ниже, так и выше нуля.

Какие признаки гипотермии:

озноб;

нечеткая речь или бормотание;

медленное, поверхностное дыхание;

слабый пульс;

неловкость или отсутствие координации;

сонливость;

спутанность сознания или его потеря;

ярко-красная/синяя, холодная кожа;

твердая на ощупь кожа;

боль при растирании или согревании.

Переохлаждение бывает двух видов — местное и общее. Отличить их несложно. Местное характеризуется повреждением открытых участков кожи, а общее — переохлаждением всего организма.

Наиболее уязвимыми к общей гипотермии являются малыши и пожилые люди, а также те, у кого проблемы со щитовидной железой и сердцем.

Как правило, первыми замерзают конечности рук и ног, уши, нос.

Что делать при переохлаждении

Если ты долгое время находишься на холоде и замечаешь первые признаки обморожения, как можно быстрее зайди в любое помещение, магазин или кафе.

Сделай элементарные упражнения для рук, ног, пальцев.

Ни в коем случае не пытайся согреться с помощью горячей ванны, не употребляй алкогольные и табачные изделия, не касайся металлических вещей и бензина. Также распространенной ошибкой является растирание кожи снегом.

Заботься о себе заранее.

Чтобы избежать переохлаждения:

тепло оденься;

защити открытые участки кожи аксессуарами — шапкой, шарфом, перчатками;

употребляй калорийную и богатую белками пищу;

носи удобную обувь с теплыми стельками;

возьми с собой термос с чаем.

Эти советы помогут тебе оставаться здоровым зимой.

А если у тебя еще нет соответствующей шапки на холодный период, советуем прочитать материал про модные головные уборы на зиму.

Мы собрали интересные модели аксессуаров, поэтому ты можешь не только защититься от переохлаждения, но и чувствовать себя стильно.