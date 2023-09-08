Головний убір це не лише про комфорт та тепло взимку. Вже давно капелюхи, шапки, кашкети та панамки стали окрасою нашого образу, його активним елементом та дизайнерським витвором мистецтва на голові.

Який верхній головний убір буде в тренді восени та взимку 2023-2024 року, розповідаємо тобі далі.

Трендові головні убори 2023-2024

Нині в моду повертаються старі, давно відомі тренди, а також вриваються свіжі та незвичні ідеї.

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Восени та взимку 2023-2024 років в тренді будуть панамки зимового типу, кепки, тюрбани, берети, капелюхи, в’язані та хутряні шапки.

Панамки на зиму 2023-2024

Звичні влітку панамки вже перекочували у зимовий період, тож сміливо купуй теплі панамки.

Трендових варіантів нині — безліч: шкіряні, тканинні, хутряні, велюрові, стьобані, з написами, комбіновані з хутряною обробкою і ставками, з лакової шкіри. Панамки підійдуть до будь-якого верхнього одягу — дублянок, плюшевих курток, пальто, плащів, пуховиків.

Кепки та кепі

Цей тип головного убору також прийшов до нас із теплого літнього сезону. Нині в тренді — шкіра та денім, тож доповнити свій образ можеш кепками чи кепі з таких матеріалів.

Панамки, кепки, капелюхи та навіть тюрбани: які головні убори будуть модними восени-взимку 2023/24 / 7 Фотографій

Модні берети

Трохи французької нотки до твого образу — і можна підкорювати будь-які вершини. Французький ретро-шик входить в тренди головних уборів цієї осені-зими 2023/24 років.

Берети це дуже зручні та теплі головні убори, а також — одні із наймиліших та красивих серед іншого на ринку.

Серед запропонованих варіантів: кашемір, шкіра, оксамит та в’язані берети.

Капелюхи на зиму 2023-2024

У сезоні осінь-зима 2023/24 капелюхи стануть головним трендом! Серед модних пропозицій — від яскравих до контрастних, а також стримані й строгі.

Нині пропонують капелюхи з широкими кресами, капелюхи-флопі, з декором та стрічками.

Панамки, кепки, капелюхи та навіть тюрбани: які головні убори будуть модними восени-взимку 2023/24 / 3 Фотографії

В’язані шапки

Улюблениці багатьох — в’язані шапки.

Новинки в’язаних шапок цієї осені та зими можна носити з різними варіантами верхнього одягу — від дублянок і пальто, до шуб та пуховиків, головне, знайти відповідну модель.

Тюрбан на зиму 2023/24

Головний убір родом зі Сходу — тюрбан або чалма. Нині вони в тренді, тож обирай свій колір та сміливо вчись зав’язувати тюрбан на голові!

Хутряні шапки

Хутряні шапки це ідеальний варіант для тих, хто шукає красивий та теплий варіант на холодну зиму.

Трендовими головними уборами на осінь-зиму 2023/24 років будуть шапки з екохутра, білі, чорні чи й кольорові варіанти.

Які кольори будуть в моді у 2024 році та якому надавати перевагу, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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