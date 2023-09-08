Панамки, кепки, капелюхи та навіть тюрбани: які головні убори будуть модними восени-взимку 2023/24

Головний убір це не лише про комфорт та тепло взимку. Вже давно капелюхи, шапки, кашкети та панамки стали окрасою нашого образу, його активним елементом та дизайнерським витвором мистецтва на голові.
Який верхній головний убір буде в тренді восени та взимку 2023-2024 року, розповідаємо тобі далі.
Нині в моду повертаються старі, давно відомі тренди, а також вриваються свіжі та незвичні ідеї.
Восени та взимку 2023-2024 років в тренді будуть панамки зимового типу, кепки, тюрбани, берети, капелюхи, в’язані та хутряні шапки.
Звичні влітку панамки вже перекочували у зимовий період, тож сміливо купуй теплі панамки.
Трендових варіантів нині — безліч: шкіряні, тканинні, хутряні, велюрові, стьобані, з написами, комбіновані з хутряною обробкою і ставками, з лакової шкіри. Панамки підійдуть до будь-якого верхнього одягу — дублянок, плюшевих курток, пальто, плащів, пуховиків.
Цей тип головного убору також прийшов до нас із теплого літнього сезону. Нині в тренді — шкіра та денім, тож доповнити свій образ можеш кепками чи кепі з таких матеріалів.
Трохи французької нотки до твого образу — і можна підкорювати будь-які вершини. Французький ретро-шик входить в тренди головних уборів цієї осені-зими 2023/24 років.
Берети це дуже зручні та теплі головні убори, а також — одні із наймиліших та красивих серед іншого на ринку.
Берети це дуже зручні та теплі головні убори, а також — одні із наймиліших та красивих серед іншого на ринку.
Серед запропонованих варіантів: кашемір, шкіра, оксамит та в’язані берети.
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Допис, поширений M. (@wabi.mood)
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У сезоні осінь-зима 2023/24 капелюхи стануть головним трендом! Серед модних пропозицій — від яскравих до контрастних, а також стримані й строгі.
Нині пропонують капелюхи з широкими кресами, капелюхи-флопі, з декором та стрічками.
Улюблениці багатьох — в’язані шапки.
Новинки в’язаних шапок цієї осені та зими можна носити з різними варіантами верхнього одягу — від дублянок і пальто, до шуб та пуховиків, головне, знайти відповідну модель.
Kit Tricot
Головний убір родом зі Сходу — тюрбан або чалма. Нині вони в тренді, тож обирай свій колір та сміливо вчись зав’язувати тюрбан на голові!
Хутряні шапки це ідеальний варіант для тих, хто шукає красивий та теплий варіант на холодну зиму.
Трендовими головними уборами на осінь-зиму 2023/24 років будуть шапки з екохутра, білі, чорні чи й кольорові варіанти.
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Допис, поширений ШУБА•КУРТКА•ПАЛЬТО КИЇВ ВИРОБНИК (@dobrapani_ukraine)
Які кольори будуть в моді у 2024 році та якому надавати перевагу, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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