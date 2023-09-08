Головной убор — это не только о комфорте и тепле зимой. Уже давно шляпы, шапки, фуражки и панамки стали украшением нашего образа, его активным элементом и дизайнерским произведением искусства на голове.

Какой верхний убор будет в тренде осенью и зимой 2023-2024 года, рассказываем тебе дальше.

Трендовые головные уборы 2023-2024

В настоящее время в моду возвращаются старые, давно известные тренды, а также врываются свежие и необычные идеи.

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Осенью и зимой 2023-2024 годов в тренде будут панамки зимнего типа, кепки, тюрбаны, береты, шляпы, вязаные и меховые шапки.

Панамки на зиму 2023-2024

Привычные летом панамки уже перекочевали в зимний период, поэтому смело покупай теплые панамки.

Трендовых вариантов сейчас — множество: кожаные, тканевые, меховые, велюровые, стеганные, с надписями, комбинированные с меховой обработкой и ленточками, из лаковой кожи. Панамки подойдут к любой верхней одежде — дубленкам, плюшевым курткам, пальто, плащам, пуховикам.

Кепки и кепи

Этот тип головного убора также пришел к нам из летнего теплого сезона. Сейчас в тренде кожа и деним, поэтому дополнить свой образ можешь кепками или кепи из таких материалов.

Панамки, кепки, шляпы и даже тюрбаны: какие головные уборы будут модными осенью-зимой 2023/24 / 6 Фотографий

Модные береты

Немного французской нотки к твоему образу — и можно покорять любые вершины. Французский ретро-шик входит в тренды головных уборов этой осени-зимы 2023/24 годов.

Береты очень удобные и теплые головные уборы, а также одни из самых милых и красивых среди прочего на рынке.

Среди предложенных вариантов: кашемир, кожа, бархат и вязаные береты.

Шляпы на зиму 2023-2024

В сезоне осень-зима 2023/24 шляпы станут главным трендом! Среди модных предложений — от ярких до контрастных, а также сдержанные и строгие.

Сейчас предлагают шляпы с широкими полями, шляпы-флопи, с декором и лентами.

Панамки, кепки, шляпы и даже тюрбаны: какие головные уборы будут модными осенью-зимой 2023/24 / 3 Фотографии

Вязаные шапки

Любимицы многих — вязаные шапки.

Новинки вязаных шапок этой осенью и зимой можно носить с разными вариантами верхней одежды — от дубленок и пальто, до шуб и пуховиков, главное, найти подходящую модель.

Тюрбан на зиму 2023/24

Головной убор родом с Востока — тюрбан или чалма. Сейчас они в тренде, поэтому выбирай свой цвет и смело учись завязывать тюрбан на голове!

Меховые шапки

Меховые шапки — это идеальный вариант для тех, кто ищет красивый и теплый вариант на холодную зиму.

Трендовыми головными уборами на осень-зиму 2023/24 годов будут шапки из эко-меха, белые, черные или цветные варианты.

Какие цвета будут в моде в 2024 году и каким отдать предпочтения, мы писали в нашем другом материале.

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