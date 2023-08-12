Страсть и жизнерадостность. Какие главные цвета осени и зимы 2023-2024 — тренды

Как бы грустно или весело это ни звучало, через месяц — осень, и многим придется обновить гардероб. Для кого-то это сложно, ведь угадать, что будет в тренде этой осенью, довольно сложно. В нашем материале расскажем о пяти главных цветах осени и зимы 2023-2024.

Главные цвета сезонов осень-зима 2023-2024

Издание Vogue поделилось подборкой стильных цветов, которые будут главными в осенне-зимнем сезоне 2023 и начале 2024 года. Это упростит поиск и выбор новинок в твой гардероб!

В начале года самые большие дома моды представили зимние и осенние коллекции. Среди них такие бренды: Versace, Victoria Beckham, Hermes, Prada, Valentino, Chanel, Diesel, Fendi и другие. Цветами, преобладавшими в гамме, были красный, деликатный розовый, желтый, металлик и темно-синий.

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Красный

Красный и все его оттенки — от ярких до бордовых. Да, этот цвет, вероятно, не выйдет из моды никогда. Стильными сочетаниями будут костюмы в одном цвете или сочетание с розовым.

Деликатный розовый

Розовый, полюбившийся не только благодаря Барби, и прошлой осенью был в фаворитах. В этом сезоне поклонники моды будут носить его деликатную версию.

Дизайнеры предлагают сочетать его с черным, внедрять в дерзкие образы. К примеру, розовая одежда с ботфортами или грубыми сапогами.

Желтый

Цвет-модный антидепрессант? Желтый — цвет жизнерадостности и оптимизма, и именно он станет одним из ключевых и стильных. Образы костюмов, юбки и платья, сочетание сапог и черного цвета не оставят равнодушными.

Металлик

Прощаться с металлическими оттенками в этом году не придется. Они уверенно занимают важнейшие позиции стильного цвета. Брючные костюмы, платья и комбинезоны серебряных оттенков будут удачными для тех, кто любит следить за модой.

Темно-синий

Классический темно-синий также остается в трендах. Это универсальный и глубокий оттенок, который можно интересно интерпретировать. На работу, прогулку или учебу. Костюмы маскулинного кроя или мини-платья из синего латекса? Выбирать тебе.

Раньше мы рассказывали, как создать образы в стиле Барби.

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