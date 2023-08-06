Autumn streetstyle: подборка стильных и удобных образов на осенний сезон

Осень подкрадывается всегда медленно. А вот готовиться к ней следует заранее. Если ты думаешь, какую новую одежду купить, мы подобрали удобную и стильную подборку осеннего стритстайла для мужчин и женщин. Читай в нашем материале, о streetstyle образах на осень.

Стритстайл образы на осень: стильная осенняя одежда

Основа стритстайла — удобство, стиль и простота. Обычно это базовая и легко сочетаемая одежда. Собрать такую капсулу достаточно просто и получается дешевле, чем покупать модные вещи в сезон.

Базовая одежда выигрывает в том, что она служит долго, стоит сравнительно недорого и не выходит из моды. Ведь, как известно, мода — переменчива, а стиль — вечен.

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Основу такого гардероба составляют чёрный, белый, бежевый, коричневый цвет. Они легко сочетаются. А для разнообразия ежедневных аутфитов можно использовать аксессуары — сумки, ремни, шляпы, очки и другие.

Женские образы на осень: streetstyle

Осенние образы для мужчин

Основу мужского стритстайла-гардероба также составляют черный, коричневый, белый и бежевый цвета. Дополнить образ можно аксессуарами — рюкзак, кепка, часы, очки и другими.

Раньше мы рассказывали, каких цветов лучше избегать и как подобрать идеальные для себя.

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