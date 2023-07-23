Секреты гардероба. Каких цветов лучше избегать и как подобрать идеальные для тебя — советы стилистов женщинам и мужчинам

Говорят, что людей встречают по одежде, а провожают по уму. Что ж, одежда, конечно, не является главным украшением любого человека. Однако если ты любишь, чтобы образ был идеальным, то тебе нужно знать, какой цвет способен омолодить, а какой прибавляет возраст, какие гаммы подходят светлым, а какие — черноволосым.
Конечно, возраст ничего не значит — главное, чтобы ты чувствовал/(-ла) себя комфортно. Но одежда того или иного цвета может придать уверенности в себе и стать особым стилем.
Действительно ли цвета одежды могут влиять на восприятие нашего возраста, каких цветов лучше избегать и что нужно знать о цветотипе человека — редакция Вікна-новини пообщалась со стилистами Яной Платоновой и Вячеславом Москалем и расспросила об этом.
Редакция Вікна-новини считает: любой возраст нормален и прекрасен в своих проявлениях. Ведь главное, чтобы человек был здоровым и чувствовал себя комфортно, несмотря на цифры в документах.
Правильно подобранный образ, который подчеркивает все преимущества женщин и мужчин, додает уверенности в себе. Потому что её часто не хватает тогда, когда кажется, что годы юности угасают.
Мы спросили обоих стилистов о влиянии разных цветов на восприятие нашего образа в целом. Женский стилист Яна Платонова ответила: связь есть, но вот понять, какие цвета могут визуально “прибавить возраст”, а какие — освежить, можно только индивидуально разобрав образ.
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Мужской стилист Вячеслав Москаленко также отмечает, что цвета могут не только повлиять на восприятие нашего возраста, но и рассказать, насколько мы консервативны или наоборот — креативны и открыты к новому.
— Термин психология цвета существует не просто так. Но на это восприятие влияют не только цвета, но и фасон вещи, посадка, дизайн и даже сама ткань изделия, — объясняет стилист.
Подробно о цвете одежды для женщин и мужчин мы рассказываем ниже.
Яна Платонова говорит: разбирать это нужно индивидуально. Как правило, стилисты ориентируются на несколько вещей: цвет волос, бровей, кожи — холодного оттенка или теплого.
— Если правильно подобрать свой цвет, он будет работать как фотошоп: визуально убирать пятна на лице, вытягивать овал, убирать морщинки, подсвечивать цвет глаз. И конечно, для каждого человека есть подборка цветов, с которыми нужно быть осторожным/(ой).
Если говорить об общем совете для всех, я могу выделить три цвета, с которыми следует быть осторожными, — говорит стилистка.
Следует отметить, что активное воздействие цвета на кожу происходит именно в портретной зоне.
Следует отметить, что активное воздействие цвета на кожу происходит именно в портретной зоне.
То есть сумку или брюки не стоит подбирать именно под цвет кожи — здесь цвет не изменит лицо.
— Как стилистка я не пользуюсь стандартной типологией цветотипов, потому что она является сложной для обычного человека, который не знаком с этой теорией и не имеет практики определения.
Даже набор этих цветов не очень помогает в работе с гардеробом, потому что самая модная индустрия не отшивает то, что ориентировано на цветотипы.
Даже набор этих цветов не очень помогает в работе с гардеробом, потому что самая модная индустрия не отшивает то, что ориентировано на цветотипы.
К тому же следует подбирать цвет в одежде не только по его физическим свойствам, о которых мы говорили выше, но и по психологическим: элементарно, нравится ли он этому конкретному человеку, — говорит стилистка Яна Платонова.
Я предлагаю работать с контрастностью внешности и оттенком кожи. Подобрать универсальную палитру можно, узнав об своей контрастности и цветотипе — холодный он или теплый. Самый легкий способ определить это — обратиться к стилисту/(-ки).
Общие характеристики таковы: если у тебя контрастная внешность, то и цвета следует выбирать контрастные, насыщенные, и наоборот. Самостоятельно определить это тоже можно, для этого следует детально изучить информацию в интернете.
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Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)
Сейчас есть возможность работать с искусственным интеллектом. Так что, загрузив на соответствующем сайте свое фото, ИИ ответит, какого уровня контрастности твоя внешность. Помни, что такое фото должно быть без фильтров или макияжа, портретное и в черно-белом цвете.
Стилистка Яна Платонова говорит, что универсальными можно считать нейтральные цвета.
— Сейчас именно на нейтральной палитре выстраиваются наиболее функциональные гардеробы. И это не только об элементарных бежевых или кремовых цветах: институт Pantone насчитывает более 300 нейтральных оттенков.
Нейтральные оттенки никогда не выйдут из моды, потому что всегда находятся за её пределами, — отмечает женская стилистка.
Со временем пигмент нашей кожи становится светлее: губы, глаза, волосы. Чтобы подобрать гардероб относительно нашего возраста, стоит немного уменьшать насыщенность цветов, чтобы не создавать дополнительного контраста.
Если же возрастные изменения не столь заметны, то и гардероб менять не нужно, — советует стилистка. — Если ищешь совет — лучше переходить на пастельные цвета и оттенки, которые выглядят дорого и гармонично.
Мужской стилист Вячеслав Москаленко говорит: здесь все зависит не только от цветотипа отдельного мужчины, но и от его желания — выглядеть старше или младше.
— Если мужчина хочет выглядеть старше, тогда следует использовать темные цвета. Мой совет мужчинам, которые хотят выглядеть серьезнее и статуснее — меньше носить вещи с яркими принтами, предпочитая однотонные варианты, — говорит стилист.
У каждого мужчины свой цветотип — это набор цветов, которые есть на лице мужчины. Именно под них подбираются цвета и образа. Поэтому это индивидуальная работа с каждым клиентом.
Однако есть концепция базового цвета — это темные синий, коричневый, серый, а также белый и бежевый.
Однако есть концепция базового цвета — это темные синий, коричневый, серый, а также белый и бежевый.
Именно эти цвета универсальны и с ними легче делать сочетания в образах.
Вячеслав говорит: здесь все достаточно просто. Но следует также обращать внимание на яркость цвета.
— Например, может быть темно-серый и светло-серый. Светлым — лучше выбирать более светлые цвета. Чернявым — наоборот, темнее.
— Главное правило: акцент в цвете ставить туда, куда ты хочешь, чтобы смотрели. И наоборот. Например, ты — худощавый и не хочешь выделять это, то носи вещи, в которых акцент идет на верх.
Это может быть футболка с контрастной линией на плечах или рубашка с контрастным воротником.
Это может быть футболка с контрастной линией на плечах или рубашка с контрастным воротником.
Или, если тебя смущает вид твоего живота — выбирай верх темного цвета: серые или черные футболки, или рубашки, — советует мужской стилист Вячеслав Москаль. — Но, есть исключение: если у тебя довольно большие плечи, тогда нужно сделать акцент на низ, чтобы ноги не казались маленькими и фигура выглядела сбалансировано.
Стилист убеждает: самым важным является выбор цвета верхней части образа. Это о футболках, рубашках, куртках и другом. Ведь здесь работает правило портретной зоны, как и с женской одеждой.
— Выдели цвета, которые есть на твоем лице: волосы, глаза, кожу. Проще всего подобрать цвет именно под них, — объясняет стилист.
Например, если у тебя голубой цвет глаз, тогда смело выбирай голубые, темно синие и индиго цвета.
Например, если у тебя голубой цвет глаз, тогда смело выбирай голубые, темно синие и индиго цвета.
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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)
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Главное фото: ryangoslinguk/Instagram; kimkardashian/Instagram.