Секрети гардероба. Яких кольорів краще уникати та як підібрати ідеальні для тебе — поради стилістів жінкам та чоловікам

Кажуть, що людей по одежі стрічають, а по уму випроводжають. Що ж, одяг, звісно, не є головною окрасою будь-якої людини. Однак якщо ти любиш обирати ідеальний образ, тоді тобі варто знати, який колір здатен омолодити, а який — додає віку, які гами пасують тим, у кого світле волосся, а які — чорнявим.

Звісно, вік нічого не означає — головне, щоб ти почувалася/(-вся) комфортно. Але одяг того чи іншого кольору може додати впевненості в собі та стати особливим стилем.

Чи справді кольори одягу можуть впливати на сприйняття нашого віку, яких кольорів краще уникати та що варто знати про кольоротип людини — редакція Вікна-новини поспілкувалася зі стилістами Яною Платоновою та В’ячеславом Москалем і розпитала про це.

Зараз також дивляться

Колір та вік: чи є тут зв’язок?

Редакція Вікна-новини вважає: будь-який вік є нормальним та прекрасним. Адже головне, аби людина була здоровою і почувалася комфортно, попри цифри у документах.

Правильно підібраний образ, що підкреслить всі переваги жінок та чоловіків, додасть додаткової впевненості у собі. Бо саме її часто не вистачає тоді, коли здається, що роки юності згасають.

Ми запитали обох стилістів про вплив різних кольорів на сприйняття нашого образу загалом. Жіноча стилістка Яна Платонова відповіла: зв’язок є, але ось зрозуміти, які кольори можуть візуально “додати віку”, а які — освіжити, можна лише індивідуально розібравши образ.

Чоловічий стиліст В’ячеслав Москаленко також зазначає, що кольори можуть не тільки вплинути на сприйняття нашого віку, але й розповісти, наскільки ми консервативні або ж, навпаки, креативні та відкриті до нового.

— Термін психологія кольору існує не просто так. Але не тільки кольори впливають на це сприйняття, а й фасон речі, посадка, дизайн і навіть сама тканина виробу, — пояснює стиліст.

Детально про колір в одязі для жінок та чоловіків ми розповідаємо нижче.

Жіночий одяг

Які кольори можуть впливати на сприйняття віку?

Яна Платонова каже: розбирати це потрібно індивідуально. Як правило, стилісти орієнтуються на кілька речей: колір волосся, брів, шкіри — холодного вона відтінку чи теплого.

— Якщо правильно підібрати свій колір, він працюватиме наче фотошоп: візуально прибиратиме плями на обличчі, витягуватиме овал, прибиратиме зморшки, підсвічуватиме колір очей. І, звісно, для кожної людини є добірка кольорів, з якими треба бути обережним/(-ою).

Якщо говорити про загальну пораду для всіх, я можу виділити три кольори, з якими варто бути обережними, — каже стилістка.

Чорний — хоча його і вважають універсальним, та темний, смолянистий чорний здатний підкреслити все, і недоліки теж: синці під очима, висипання, форму обличчя, вікові зміни та загальний стан людини. Якщо відмовитися від чорного кольору не виходить, тоді обирай не активний чорний, а його слабші відтінки: графітовий, колір мокрого асфальту, антрацитовий або темно-синій. Також можна відносити чорний якомога далі від обличчя: використовуй довші вирізи декольте, додавай контраст білого. Білий — яскравий, контрастний білий може підкреслювати колір наших зубів та очей. Зверни увагу: коли ти хворієш або плачеш, то білий колір підкреслює хворобливий вигляд обличчя. Відтінки оливкового, болотного, хакі — багатьом вони просто не пасують.

Варто наголосити, що активний вплив кольору на шкіру відбувається саме у портретній зоні.

Тобто сумку чи штани не варто підбирати саме під кольоротип шкіри — тут колір не змінить лице.

Як підібрати власні ідеальні кольори?

— Як стилістка я не користуюся стандартною типологією кольоротипів, бо вона є заскладною для звичайного клієнта, людини, яка не знайома з цією теорією та не має практики визначення.

Навіть набір цих кольорів не дуже допомагає у роботі з гардеробом, бо сама модна індустрія не відшиває те, що орієнтоване на кольоротипи.

До того ж варто підбирати колір в одязі не лише за його фізичними властивостями, про які ми говорили вище, а й за психологічними: елементарно, чи подобається він цій конкретній людині, — каже стилістка Яна Платонова.

Я пропоную працювати з контрастністю зовнішності та відтінком шкіри. Підібрати універсальну палітру можна дізнавшись про рівень своєї контрастності та кольоротипу — холодний він чи теплий. Найлегший спосіб визначити це — звернутися до стиліста/(-ки).

Загальні характеристики такі: якщо у тебе контрастна зовнішність, то і кольори варто обирати контрастні, насичені, і навпаки. Самостійно визначити це також можна, для цього варто детально вивчити інформацію в інтернеті.

Зараз є можливість працювати зі штучним інтелектом. Тож, завантаживши на відповідному сайті своє фото, ШІ відповість, якого рівня контрастності твоя зовнішність. Пам’ятай, що таке фото має бути без жодних фільтрів чи макіяжу, портретне та у чорно-білому кольорі.

Чи існують універсальні кольори для всіх та на будь-який вік?

Стилістка Яна Платонова каже, що універсальними можна вважати нейтральні кольори.

— Зараз саме на нейтральній палітрі вибудовуються найбільш функціональні гардероби. І це не лише про елементарні бежеві чи кремові кольори: інститут Pantone нараховує більш як 300 нейтральних відтінків.

Нейтральні відтінки ніколи не вийдуть з моди, бо завжди перебувають поза її межами, — наголошує жіноча стилістка.

Як змінювати кольори в одязі з віком?

З часом пігмент нашої шкіри стає світлішим: губи, очі, волосся. Щоб підібрати гардероб відносно нашого віку, варто трохи зменшувати насиченість кольорів, аби не створювати додаткового контрасту.

Якщо ж вікові зміни є не такими помітними, то й гардероб змінювати не потрібно, — радить стилістка. — Якщо шукаєш поради — з віком краще переходити на пастельні кольори та відтінки, що виглядають дорого та гармонійно.

Чоловічий одяг

Чи є типові кольори для всіх чоловіків відповідно до віку?

Чоловічий стиліст В’ячеслав Москаленко каже: тут все залежить не лише від кольоротипу окремого чоловіка, а й від його бажання — виглядати старше чи молодше.

— Якщо чоловік хоче виглядати старшим, тоді варто використовувати темні кольори. Моя порада чоловікам, які хочуть виглядати серйозніше та статусніше — менше носити речі з яскравими принтами, надавати перевагу саме однотонним варіантам, — каже стиліст.

У кожного чоловіка свій кольоротип — це набір кольорів, які є на обличчі чоловіка. Саме під них підбираються кольори речей та образу. Тому це — індивідуальна робота з кожним клієнтом.

Але, є концепція базових кольорів — це темні синій, коричневий, сірий, а також білий та бежевий.

Саме ці кольори є універсальними й з ними легше робити поєднання в образах.

Які кольори краще обирати, а які — оминати світлявим чоловікам, а які — чорнявим?

В’ячеслав каже: тут все досить просто. Але варто також звертати увагу на яскравість кольору.

— Наприклад, може бути темно сірий і світло сірий. Світлявим краще обирати світліші кольори. Чорнявим — навпаки, темніші.

Чи залежить від статури та будови тіла чоловіка набір кольорів, які краще носити або яких уникати. Якщо так, то як саме?

— Головне правило: акцент у кольорі ставити туди, куди ти хочеш, щоби дивилися інші. І навпаки. Наприклад, ти худорлявий і не хочеш виділяти це: носи речі, в яких акцент іде наверх.

Це може бути футболка з контрастною лінією на плечах, або сорочка з контрастним коміром.

Або, якщо тебе бентежить вигляд твого живота — обирай верх темного кольору: сірі або чорні футболки чи сорочки, — радить чоловічий стиліст В’ячеслав Москаль. — Але, є виключення: якщо у тебе доволі великі плечі — тоді потрібно зробити акцент низу, щоби ноги не здавалися маленькими та фігура була збалансованою.

Як підібрати свій колір одягу?

Стиліст переконує: найважливішим є саме вибір кольору верхньої частини образу. Це про футболки, сорочки, куртки тощо. Адже тут працює правило портретної зони, як і з жіночим одягом.

— Виділи кольори, які є на твоєму обличчі: волосся, очей, шкіри. Найпростіше підібрати колір саме під них, — пояснює стиліст.

Наприклад, якщо у тебе голубий колір очей, тоді сміливо обирай голубі, темно сині та індиго кольори.

Популярним нині став стиль одягу, що називають old money. Що це за стиль, як його відтворити та які поради існують, ми детально розібрали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!

Головне фото: ryangoslinguk/Instagram; kimkardashian/Instagram.