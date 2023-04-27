If you know… Що таке тиха розкіш та як повторити образ самостійно — поради стилістки

Мода — річ швидка та змінна, проте є речі, які закладають тренди на десятки років. Нам часто хочеться приміряти на себе образ розкішної чи вільної людини.
Звісно, краса — у щирості та справжності, але додати до свого щоденного образу трішки розкоші завжди буде вчасно. Особливо якщо це — тренд весни – літа 2023.
Про тиху розкіш в одязі, що це за тренд та як скласти образ тихої розкоші — розібрали зі стилісткою та імідж-консультанткою Ніною Чобанян.
Сам тренд з‘явився в Америці у 19 сторіччі — це позолочений вік та часи індустріалізації. Свою популярність зараз почав набирати під час та після пандемії.
Тиха розкіш перекликається зі стилем old money, який зараз дуже розкручується у TikTok.
Тиха розкіш перекликається зі стилем old money, який зараз дуже розкручується у TikTok.
— Тиха розкіш — речі люкс-сегмента, на яких відсутні будь-які лого, — пояснює стилістка.
Зазвичай такий одяг, на перший погляд, виглядає лаконічно, дуже стримано та навіть непримітно, має класичний, консервативний крій та виготовлений з якісних, часто — ексклюзивних матеріалів, приємних на дотик. Речі служать багато сезонів, або майже вічно.
Вважається, якщо покупець обирає річ у бренду з надписом, наприклад, Gucci, то він хоче продемонструвати оточенню свою належність до світу люксу. А ось слоганом тихої розкоші, навпаки, є: “If you know, you know”, що з англійської перекладається як “Якщо ти знаєш, ти знаєш”.
Тобто впізнати дорогу річ на тобі без будь-яких надписів зможе лише той, хто сам є користувачем такого тихого люксу. Так ти потрапляєш у коло обраних — це бути, а не здаватись.
Вартість, наприклад, звичайного кашемірового светра може бути $1700 або більше, — пояснює Ніна Чобанян.
Вартість, наприклад, звичайного кашемірового светра може бути $1700 або більше, — пояснює Ніна Чобанян.
До найпопулярніших брендів, які сповідують філософію тихої розкоші, належать Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Також відповідні вироби присутні у колекціях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.
— До речі, аутфіти головних героїв із серіалу Спадщина — тиха розкіш, як вона є. Або вбрання Гвінет Пелтроу у нещодавньому суді, де все було дуже стримано та дорого, — наводить приклад стилістка.
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Допис, поширений knitup (@knitup.io)
Гардероб в естетиці old money, або тихої розкоші, може складатися з:
Особливу увагу приділяй якісним аксесуарам та взуттю, радить імідж-консультантка.
Фото:the.style.codes/Instagram
Орієнтирами по стилю можуть бути Роузі Хантінгтон Уайтлі, Гвінет Пелтроу, Софія Юло, сучасний стиль Анджеліни Джолі.
Стилістка каже: наразі тренд настільки захопив світ, що навіть бренди мас-маркету роблять розділи тихої розкоші у своїх магазинах.
Але відтворити тиху розкіш можна будь-кому — для цього використовуй лаконічні стримані речі класичного крою з натуральних матеріалів — бавовни, льону, вовни, шовку. Одяг має виглядати якісно та охайно.
Не використовуй лого, принти — окрім клітинки, — яскраві кольори, одяг з декоративними елементами. Жодних камінців чи стразів.
Не використовуй лого, принти — окрім клітинки, — яскраві кольори, одяг з декоративними елементами. Жодних камінців чи стразів.
Також Ніна Чобанян радить використовувати у своїх образах спокійні, не яскраві відтінки всіх кольорів.
— Зазвичай це білий, молочний, бежевий, блакитний, темно-синій, сірий, коричневий, теракотовий, бордовий кольори, — резюмує вона.
А ось як обрати якісний одяг та на що звернути увагу при купівлі, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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