If you know… Що таке тиха розкіш та як повторити образ самостійно — поради стилістки

Мода — річ швидка та змінна, проте є речі, які закладають тренди на десятки років. Нам часто хочеться приміряти на себе образ розкішної чи вільної людини.

Звісно, краса — у щирості та справжності, але додати до свого щоденного образу трішки розкоші завжди буде вчасно. Особливо якщо це — тренд весни – літа 2023.

Про тиху розкіш в одязі, що це за тренд та як скласти образ тихої розкоші — розібрали зі стилісткою та імідж-консультанткою Ніною Чобанян.

Що таке тиха розкіш в одязі

Сам тренд з‘явився в Америці у 19 сторіччі — це позолочений вік та часи індустріалізації. Свою популярність зараз почав набирати під час та після пандемії.

Тиха розкіш перекликається зі стилем old money, який зараз дуже розкручується у TikTok.

— Тиха розкіш — речі люкс-сегмента, на яких відсутні будь-які лого, — пояснює стилістка.

Зазвичай такий одяг, на перший погляд, виглядає лаконічно, дуже стримано та навіть непримітно, має класичний, консервативний крій та виготовлений з якісних, часто — ексклюзивних матеріалів, приємних на дотик. Речі служать багато сезонів, або майже вічно.

Вважається, якщо покупець обирає річ у бренду з надписом, наприклад, Gucci, то він хоче продемонструвати оточенню свою належність до світу люксу. А ось слоганом тихої розкоші, навпаки, є: “If you know, you know”, що з англійської перекладається як “Якщо ти знаєш, ти знаєш”.

Тобто впізнати дорогу річ на тобі без будь-яких надписів зможе лише той, хто сам є користувачем такого тихого люксу. Так ти потрапляєш у коло обраних — це бути, а не здаватись.

Вартість, наприклад, звичайного кашемірового светра може бути $1700 або більше, — пояснює Ніна Чобанян.

До найпопулярніших брендів, які сповідують філософію тихої розкоші, належать Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Також відповідні вироби присутні у колекціях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.

— До речі, аутфіти головних героїв із серіалу Спадщина — тиха розкіш, як вона є. Або вбрання Гвінет Пелтроу у нещодавньому суді, де все було дуже стримано та дорого, — наводить приклад стилістка.