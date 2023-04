If you know… Что такое тихая роскошь и как повторить образ самостоятельно — советы стилиста

Мода — вещь быстрая и сменная, но есть вещи, которые закладывают тренды на десятки лет. Нам часто хочется примерить на себя образ роскошного или свободного человека.

Конечно, красота — в искренности и подлинности, но добавить к своему ежедневному образу немного роскоши всегда будет уместно. Особенно если это — тренд весны – лета 2023.

О тихой роскоши в одежде, что это за тренд и как составить образ тихой роскоши — разобрали со стилистом и имидж-консультантом Ниной Чобанян.

Что такое тихая роскошь в одежде

Сам тренд появился в Америке в 19 веке — это позолоченный век и времена индустриализации. Свою популярность сейчас начал набирать во время и после пандемии.

Тихая роскошь перекликается со стилем old money, который сейчас очень раскручивается в TikTok.

— Тихая роскошь — вещи люкс-сегмента, на которых отсутствуют какие-либо лого, — объясняет стилистка.

Обычно такая одежда, на первый взгляд, выглядит лаконично, очень сдержанно и даже неприметно, имеет классический, консервативный крой и изготовлена из качественных, часто эксклюзивных материалов, приятных на ощупь. Вещи служат много сезонов, или почти вечно.

Считается, если покупатель выбирает вещь у бренда с надписью, например Gucci, то он хочет продемонстрировать окружению свою принадлежность к миру люкса. А вот у тихой роскоши, наоборот, другой слоган: “If you know, you know”, что с английского переводится как “Если ты знаешь, ты знаешь”.

То есть узнать дорогую вещь на тебе без каких-либо надписей сможет только тот, кто сам является пользователем такого тихого люкса. Таким образом, ты попадаешь в круг избранных — это быть, а не казаться.

Стоимость, например, обычного кашемирового свитера, может быть $1700 или больше, — объясняет Нина Чобанян.

К самым популярным брендам, исповедующим философию тихой роскоши, относятся Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Также соответствующие образы присутствуют в коллекциях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.

— Кстати, аутфиты главных героев из сериала Наследие — тихая роскошь, как она есть. Или наряд Гвинет Пэлтроу в недавнем суде, где все было очень сдержанно и дорого, — приводит пример стилист.

Из каких элементов обязательно состоит образ тихой роскоши

Гардероб в эстетике old money, или тихой роскоши, может состоять из:

классической рубашки из хлопка белого или голубого цвета;

классических брюк из шерсти и шелка;

трикотажного качественного джемпера твоего размера;

юбки мини или миди классического кроя, плиссе;

шелкового, сатинового платья;

кашемирового пальто.

Особое внимание уделяй качественным аксессуарам и обуви, советует имидж-консультант.

Ориентирами по стилю могут быть Роузи Хантингтон Уайтли, Гвинет Пэлтроу, София Юло, современный стиль Анджелины Джоли.

Как создать такой образ самостоятельно

Стилист говорит: сейчас тренд настолько увлек мир, что даже бренды масс-маркета делают разделы тихой роскоши в своих магазинах.

Но воспроизвести тихую роскошь можно всем — для этого используй лаконичные сдержанные вещи классического кроя из натуральных материалов — хлопка, льна, шерсти, шелка. Одежда должна выглядеть качественно и аккуратно.

Не используй лого, принты — кроме клетки — яркие цвета, одежду с декоративными элементами. Никаких камешков или стразов.

Также Нина Чобанян советует использовать в своих образах спокойные, не яркие оттенки всех цветов.

— Обычно это белый, молочный, бежевый, голубой, темно-синий, серый, коричневый, терракотовый, бордовый цвета, — резюмирует она.

А вот как выбрать качественную одежду и на что обратить внимание при покупке, мы писали в нашем другом материале.

