If you know… Что такое тихая роскошь и как повторить образ самостоятельно — советы стилиста

Мода — вещь быстрая и сменная, но есть вещи, которые закладывают тренды на десятки лет. Нам часто хочется примерить на себя образ роскошного или свободного человека.
Конечно, красота — в искренности и подлинности, но добавить к своему ежедневному образу немного роскоши всегда будет уместно. Особенно если это — тренд весны – лета 2023.
О тихой роскоши в одежде, что это за тренд и как составить образ тихой роскоши — разобрали со стилистом и имидж-консультантом Ниной Чобанян.
Сам тренд появился в Америке в 19 веке — это позолоченный век и времена индустриализации. Свою популярность сейчас начал набирать во время и после пандемии.
Тихая роскошь перекликается со стилем old money, который сейчас очень раскручивается в TikTok.
Тихая роскошь перекликается со стилем old money, который сейчас очень раскручивается в TikTok.
— Тихая роскошь — вещи люкс-сегмента, на которых отсутствуют какие-либо лого, — объясняет стилистка.
Обычно такая одежда, на первый взгляд, выглядит лаконично, очень сдержанно и даже неприметно, имеет классический, консервативный крой и изготовлена из качественных, часто эксклюзивных материалов, приятных на ощупь. Вещи служат много сезонов, или почти вечно.
Считается, если покупатель выбирает вещь у бренда с надписью, например Gucci, то он хочет продемонстрировать окружению свою принадлежность к миру люкса. А вот у тихой роскоши, наоборот, другой слоган: “If you know, you know”, что с английского переводится как “Если ты знаешь, ты знаешь”.
То есть узнать дорогую вещь на тебе без каких-либо надписей сможет только тот, кто сам является пользователем такого тихого люкса. Таким образом, ты попадаешь в круг избранных — это быть, а не казаться.
Стоимость, например, обычного кашемирового свитера, может быть $1700 или больше, — объясняет Нина Чобанян.
Стоимость, например, обычного кашемирового свитера, может быть $1700 или больше, — объясняет Нина Чобанян.
К самым популярным брендам, исповедующим философию тихой роскоши, относятся Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Также соответствующие образы присутствуют в коллекциях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.
— Кстати, аутфиты главных героев из сериала Наследие — тихая роскошь, как она есть. Или наряд Гвинет Пэлтроу в недавнем суде, где все было очень сдержанно и дорого, — приводит пример стилист.
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Допис, поширений knitup (@knitup.io)
Гардероб в эстетике old money, или тихой роскоши, может состоять из:
Особое внимание уделяй качественным аксессуарам и обуви, советует имидж-консультант.
Фото: the.style.codes/Instagram
Ориентирами по стилю могут быть Роузи Хантингтон Уайтли, Гвинет Пэлтроу, София Юло, современный стиль Анджелины Джоли.
Стилист говорит: сейчас тренд настолько увлек мир, что даже бренды масс-маркета делают разделы тихой роскоши в своих магазинах.
Но воспроизвести тихую роскошь можно всем — для этого используй лаконичные сдержанные вещи классического кроя из натуральных материалов — хлопка, льна, шерсти, шелка. Одежда должна выглядеть качественно и аккуратно.
Не используй лого, принты — кроме клетки — яркие цвета, одежду с декоративными элементами. Никаких камешков или стразов.
Не используй лого, принты — кроме клетки — яркие цвета, одежду с декоративными элементами. Никаких камешков или стразов.
Также Нина Чобанян советует использовать в своих образах спокойные, не яркие оттенки всех цветов.
— Обычно это белый, молочный, бежевый, голубой, темно-синий, серый, коричневый, терракотовый, бордовый цвета, — резюмирует она.
А вот как выбрать качественную одежду и на что обратить внимание при покупке, мы писали в нашем другом материале.
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