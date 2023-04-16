Разорви круг классики! Стильные тренчи на весну 2023, спойлер — здесь не только бежевые

Стильный тренч на весну — залог не одного удачного образа. Его можно комбинировать с разными вещами и экспериментировать со стилями, выбирать: “Я хочу сегодня излучать классический old money или поражать современными трендами?”

Как правило, классические тренчи имеют разные оттенки бежевого цвета и похожий крой и фасон. Но можно разбавить классическую обыденность, этой весной дизайнеры и стилисты акцентируют на тренчах разных цветов, с принтами и разной фактурой.

Мы расскажем тебе о модных тренчах на весну 2023. Возможно, ты отложишь свой бежевый и присмотришь себе новый.

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Модные тренчи на весну 2023

Не только бежевый

Классика тренчей — это бежевые оттенки, но этим уже никого не удивишь. За одну получасовую прогулку по городу можно увидеть десятки девушек в бежевых тренчах. Если ты хочешь приковывать взгляды, выбирай тренчи других цветов.

Сейчас популярности набирают тренчи темно-синего, темно-зеленого, оливкового, коричневого цветов. Даже есть ярко-розовые, красные, оранжевые и фиолетовые тренчи. Они подойдут тебе, если умеешь удачно сочетать цвета и знаешь тонкости многослойности и аксессуаров.

Различной фактуры

Все большую популярность набирает одежда из экокожи: брюки, рубашки, юбки, куртки и в конце концов — тренчи.

Кожаный тренч лучше выбирать длины миди, они есть как бежевых оттенков, так и черного или темно-зеленого цветов. Даже если ты предпочтешь классические цвета тренча, то уже будешь выделяться его фактурой. Это придаст образу особенности.

С принтом

В этом году некоторые дизайнеры решили добавить к тренчам принты: от газетного до тай-дая. Следует отметить, что это свежо, стильно и ярко. Даже бежевый тренч с принтами такого же оттенка уже выглядит по-новому. Сумочка, серьги, обувь и другие аксессуары разбавят этот образ, его точно захотят повторить.

Кроме этого, некоторые известные бренды, как Carolina Herrera, смело добавили к белому тренчу цветочный принт. Получилось креативно, нежно и ярко одновременно.

С максимальной длиной

Обычно мы выбираем тренчи либо ниже колена, либо с длиной миди. Но тренчи до лодыжек тоже достойны внимания. Они придают образу утонченности и удлиняют силуэт.

Но для этого фасона нужно учитывать особенности своего роста, возможно надо надеть под него каблуки и сделать акцент на аксессуарах.

Асимметрия

Уникальности твоему тренчу придаст асимметрия, деконструкция (отсутствие определенных деталей, вырезы, вставки) или массивные карманы карго.

Сначала ты можешь не принять такой тренч, ведь если кожаный и цветной все же похожи на классику, то такие — совсем нет. Но так ты будешь точно выделяться из толпы подобных тренчей, а впоследствии и полюбишь свой необычный.

Одной из составляющих удачного образа является обувь, она подчеркивает утонченность или забирает на себя внимание от других элементов. Ранее мы рассказывали о модной обуви 2023 года.

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