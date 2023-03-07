Десять платьев весны 2023: стилистка объяснила, какие модели точно стоит купить в этом сезоне

Весенняя погода вдохновляет на обновление гардероба и эксперименты с образами. Но тенденции моды трудно уловить и быстро на них реагировать, поэтому стоит следить за советами стилистов и дизайнеров. А вот как выбрать платье этого сезона и на что ориентироваться — рассказываем дальше.
Платье — часть гардероба, которая наталкивает на романтическое и игривое настроение. Легкости добавляет подходящий цвет и ткань, но, прежде всего, следует подбирать фасон под собственные потребности и вкусы.
Какие платья станут модными этой весной, рассказала стилистка Рита Мурадова.
Стилистка подчеркивает, что платья являются одной из интереснейших составляющих гардероба, ведь к ним не обязательно нужно искать акценты — иногда платье становится этим главным акцентом в образе.
Какие платья будут в моде весной — она рассказала на своем YouTube-канале.
Платья без лямок — тренд этого сезона. Вид такого платья, которое держится только на верхней части тела, может быть как откровенным, так и достаточно сдержанным.
— Здесь все зависит от того, с чем ты его соединишь. Если выбрать под платье рубашку, или накинуть поверх болеро, то в таком образе смело можно на рабочую встречу, — объясняет Рита Мурадова.
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Допис, поширений Emma???? (@emma.woe)
Если выбираешь только платье, тогда обрати внимание на цвет и ткань, из которой сшито платье.
Если выбираешь только платье, тогда обрати внимание на цвет и ткань, из которой сшито платье.
Главным трендом является платье из экокожи, их отшивает множество украинских брендов одежды.
— Из кожи или экокожи можно выбирать любой фасон платьев, — убеждает стилистка. — Можно объединить предыдущий тренд с кожей, как я уже предлагала. Либо выбирать под настроение: кожаное платье оверсайз, или платье-рубашку.
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Допис, поширений AFFORDABLE FASHION STORE IN LAGOS ???????? (@shopwithsharry_ng01)
Кожа часто встречается тв топах. А особую популярность испытывает в этом сезоне, поэтому советую подыскать такое и себе.
Кожа часто встречается тв топах. А особую популярность испытывает в этом сезоне, поэтому советую подыскать такое и себе.
Также Рита Мурадова отмечает: достаточно будет купить одно из предложенных платьев, чтобы точно быть стильной.
Да-да, этот тренд нас не покидает ближайшей весной! Стилистка сразу подчеркнула: под такие легкие и прозрачные платья можно одевать топы.
— Не теряют свою актуальность здесь и белье шортами и даже приталенные брюки под прозрачное платье. Словом, фантазии есть где разгуляться!
Главное, как отмечает Мурадова, быть уверенным в том, что оденешь.
Мировые бренды один за другим спешат выпустить коллекцию, в которой обязательно появятся блестящие платья. Речь идет не о стразах, а о так называемых паетках на ткани.
Стилистка обращает внимание на варианты образов с блестящими платьями: оно может служить как то же прозрачное платье, поверх которого идеально подойдет однотонный жакет.
Стилистка обращает внимание на варианты образов с блестящими платьями: оно может служить как то же прозрачное платье, поверх которого идеально подойдет однотонный жакет.
Такое платье точно будет уместным на разных мероприятиях или вечерних встречах.
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Допис, поширений SWARN CLOTHING BRAND (@swarnn_)
Эстетика нижнего белья эпохи 16 – 19 века будет преследовать нас весь 2023 год. Поэтому Мурадова советует внимательнее присмотреться к платьям такого стиля и обязательно приобрести по вкусу.
— Это невероятно красиво и интересно выглядит! Такие платья выглядят нежно и легко, потому что не отягощены тканями или элементами декора.
Однозначно, образ будуарного платья с жакетом запомнится всем, кто его увидит.
Однозначно, образ будуарного платья с жакетом запомнится всем, кто его увидит.
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Это — отзыв 80-х годов прошлого века. Это так называемый футуристический стиль платьев, который выглядит элегантно и дорого.
Однозначно, это не платье каждый день. Ее следует одевать только на вечерние или важные мероприятия.
Однозначно, это не платье каждый день. Ее следует одевать только на вечерние или важные мероприятия.
— Правда, мне кажется, что этот тренд довольно быстро пройдет. Так что, если это не часть твоей эстетики, то не стоит останавливаться на этих платьях, — предполагает стилистка.
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Допис, поширений Маруся Низовская (@nizovskaya_marusia)
Торочки, или еще их называют бахромой, уже третий год не выходят из моды. Неудивительно, что в этом сезоне тренд дошел и до платьев. Такой элемент гардероба особенно красиво выглядит во время движения человека — поэтому образ точно бросится в глаза каждому прохожему.
Мой совет — смотреть на длину макси, или миди. Если на теле будет так называемый “слой” ткани, а уже снизу — торочки, будет складываться цельная картина совершенного образа.
Мой совет — смотреть на длину макси, или миди. Если на теле будет так называемый “слой” ткани, а уже снизу — торочки, будет складываться цельная картина совершенного образа.
Такие платья следует носить с казаками, ботильонами или с ботфортами на низком ходу.
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Платья-сарафаны были модными еще и в прошлом году, однако весной 2023 года они набирают новые обороты.
По словам Риты Мурадовой, наибольшим спросом пользуются платья такого фасона с верхом топом. Часто такие платья есть на длинных лямках, чтобы лучше было видно, что под ней: рубашка, худи или спортивный свитер, футболка.
Хотя такая мода достаточно школьная, если искать платье-сарафан из кожи, тогда образу можно добавить элегантности и сдержанности.
Хотя такая мода достаточно школьная, если искать платье-сарафан из кожи, тогда образу можно добавить элегантности и сдержанности.
— Экспериментируй с тканями и цветами: бордовая замша выглядит просто нереально круто! — советует Мурадова.
Градиент — один из трендов цветов этого сезона. Он уже присутствует в аксессуарах и обуви.
В таких платьях важно, чтобы акцентом оставались только они. То есть градиент должен быть только на платье, а другая часть образа — однотонной и без узоров и принтов.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА|ПЛАТЬЯ (@shoxy_place)
Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОДЕЖДА|ПЛАТЬЯ (@shoxy_place)
Экспериментировать с длинной этого года официально разрешено! По словам Мурадовой, это длина, в которой практически видно нижнее белье.
Платья такой длины точно не подойдут каждый день. Также стилистка советует совмещать их с очень грубой обувью, высокими носками или однотонными чулками, добавлять в образ жакеты.
Платья такой длины точно не подойдут каждый день. Также стилистка советует совмещать их с очень грубой обувью, высокими носками или однотонными чулками, добавлять в образ жакеты.
А вот чего точно стоит избавиться — так это вещи плиссе. Полный список антитрендов 2023 года и вещей, которые лучше не носить, можно найти в нашем другом материале.
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