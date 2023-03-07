Десять платьев весны 2023: стилистка объяснила, какие модели точно стоит купить в этом сезоне

Весенняя погода вдохновляет на обновление гардероба и эксперименты с образами. Но тенденции моды трудно уловить и быстро на них реагировать, поэтому стоит следить за советами стилистов и дизайнеров. А вот как выбрать платье этого сезона и на что ориентироваться — рассказываем дальше.

Платье — часть гардероба, которая наталкивает на романтическое и игривое настроение. Легкости добавляет подходящий цвет и ткань, но, прежде всего, следует подбирать фасон под собственные потребности и вкусы.

Какие платья станут модными этой весной, рассказала стилистка Рита Мурадова.

Сейчас также смотрят

Модные платья весны 2023

Стилистка подчеркивает, что платья являются одной из интереснейших составляющих гардероба, ведь к ним не обязательно нужно искать акценты — иногда платье становится этим главным акцентом в образе.

Какие платья будут в моде весной — она рассказала на своем YouTube-канале.

Tube dress

Платья без лямок — тренд этого сезона. Вид такого платья, которое держится только на верхней части тела, может быть как откровенным, так и достаточно сдержанным.

— Здесь все зависит от того, с чем ты его соединишь. Если выбрать под платье рубашку, или накинуть поверх болеро, то в таком образе смело можно на рабочую встречу, — объясняет Рита Мурадова.

Если выбираешь только платье, тогда обрати внимание на цвет и ткань, из которой сшито платье.

Главным трендом является платье из экокожи, их отшивает множество украинских брендов одежды.

Кожаные платья

— Из кожи или экокожи можно выбирать любой фасон платьев, — убеждает стилистка. — Можно объединить предыдущий тренд с кожей, как я уже предлагала. Либо выбирать под настроение: кожаное платье оверсайз, или платье-рубашку.

Кожа часто встречается тв топах. А особую популярность испытывает в этом сезоне, поэтому советую подыскать такое и себе.

Также Рита Мурадова отмечает: достаточно будет купить одно из предложенных платьев, чтобы точно быть стильной.

Прозрачные платья

Да-да, этот тренд нас не покидает ближайшей весной! Стилистка сразу подчеркнула: под такие легкие и прозрачные платья можно одевать топы.

— Не теряют свою актуальность здесь и белье шортами и даже приталенные брюки под прозрачное платье. Словом, фантазии есть где разгуляться!

Главное, как отмечает Мурадова, быть уверенным в том, что оденешь.

Десять платьев весны 2023: стилистка объяснила, какие модели точно стоит купить в этом сезоне / 3 Фотографии

Блестящие платья

Мировые бренды один за другим спешат выпустить коллекцию, в которой обязательно появятся блестящие платья. Речь идет не о стразах, а о так называемых паетках на ткани.

Стилистка обращает внимание на варианты образов с блестящими платьями: оно может служить как то же прозрачное платье, поверх которого идеально подойдет однотонный жакет.

Такое платье точно будет уместным на разных мероприятиях или вечерних встречах.

Будуарные платья

Эстетика нижнего белья эпохи 16 – 19 века будет преследовать нас весь 2023 год. Поэтому Мурадова советует внимательнее присмотреться к платьям такого стиля и обязательно приобрести по вкусу.

— Это невероятно красиво и интересно выглядит! Такие платья выглядят нежно и легко, потому что не отягощены тканями или элементами декора.

Однозначно, образ будуарного платья с жакетом запомнится всем, кто его увидит.

Платья с капюшоном

Это — отзыв 80-х годов прошлого века. Это так называемый футуристический стиль платьев, который выглядит элегантно и дорого.

Однозначно, это не платье каждый день. Ее следует одевать только на вечерние или важные мероприятия.

— Правда, мне кажется, что этот тренд довольно быстро пройдет. Так что, если это не часть твоей эстетики, то не стоит останавливаться на этих платьях, — предполагает стилистка.

Платья с бахромой

Торочки, или еще их называют бахромой, уже третий год не выходят из моды. Неудивительно, что в этом сезоне тренд дошел и до платьев. Такой элемент гардероба особенно красиво выглядит во время движения человека — поэтому образ точно бросится в глаза каждому прохожему.

Мой совет — смотреть на длину макси, или миди. Если на теле будет так называемый “слой” ткани, а уже снизу — торочки, будет складываться цельная картина совершенного образа.

Такие платья следует носить с казаками, ботильонами или с ботфортами на низком ходу.

Платья-сарафаны

Платья-сарафаны были модными еще и в прошлом году, однако весной 2023 года они набирают новые обороты.

По словам Риты Мурадовой, наибольшим спросом пользуются платья такого фасона с верхом топом. Часто такие платья есть на длинных лямках, чтобы лучше было видно, что под ней: рубашка, худи или спортивный свитер, футболка.

Хотя такая мода достаточно школьная, если искать платье-сарафан из кожи, тогда образу можно добавить элегантности и сдержанности.

— Экспериментируй с тканями и цветами: бордовая замша выглядит просто нереально круто! — советует Мурадова.

Градиент цвета

Градиент — один из трендов цветов этого сезона. Он уже присутствует в аксессуарах и обуви.

В таких платьях важно, чтобы акцентом оставались только они. То есть градиент должен быть только на платье, а другая часть образа — однотонной и без узоров и принтов.

Ультра мини

Экспериментировать с длинной этого года официально разрешено! По словам Мурадовой, это длина, в которой практически видно нижнее белье.

Десять платьев весны 2023: стилистка объяснила, какие модели точно стоит купить в этом сезоне / 2 Фотографии

Платья такой длины точно не подойдут каждый день. Также стилистка советует совмещать их с очень грубой обувью, высокими носками или однотонными чулками, добавлять в образ жакеты.

А вот чего точно стоит избавиться — так это вещи плиссе. Полный список антитрендов 2023 года и вещей, которые лучше не носить, можно найти в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!