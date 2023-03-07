Десять суконь весни 2023: стилістка пояснила, які моделі точно варто купити цього сезону

Весняна погода надихає на оновлення гардероба та експерименти з образами. Але тенденції моди важко вловити та швидко на них реагувати — тож варто слідкувати за порадами стилістів та дизайнерів. А ось як обрати сукню цього сезону та на що орієнтуватися — розповідаємо далі.

Сукня — та частина гардероба, яка наштовхує на романтичний та грайливий настрій. Легкості додає відповідний колір та тканина, але перш за все варто підбирати фасон під власні потреби та смаки.

Які сукні стануть модними цієї весни, розповіла стилістка Рита Мурадова.

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Модні сукні весни 2023

Стилістка наголошує, що сукні є однією з найцікавіших складових гардероба, адже до них не обов’язково потрібно шукати акценти — інколи плаття стає цим головним акцентом в образі.

Які сукні будуть в моді весною — вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

Tube dress

Сукні без лямок — тренд цього сезону. Вигляд такої сукні, яка тримається лише на верхній частині тіла може бути як відвертим, так і достатньо стриманим.

— Тут все залежить від того, з чим ти його поєднаєш. Якщо обрати під сукню сорочку, або накинути поверх болеро, то в такому образі сміливо можна ти на робочу зустріч, — пояснює Рита Мурадова.

Якщо ж обираєш лише сукню, тоді зверни увагу на колір та тканину, з якої зшита сукня.

Головним трендом є така сукня з екошкіри, їх відшиває безліч українських брендів одягу.

Шкіряні плаття

— Зі шкіри або екошкіри можна обирати будь-який фасон суконь, — переконує стилістка. — Можна об’єднати попередній тренд зі шкірою, як я уже пропонувала. Або обирати під настрій: шкіряне плаття оверсайз, або плаття-сорочку.

Шкіра часто виникає в топах. А особливої популярності зазнає цього сезону, тож раджу підшукати таке й собі.

Також Рита Мурадова зазначає: досить буде купити одну сукню із запропонованих, аби точно бути стильною.

Прозорі плаття

Так-так, цей тренд нас не покидає найближчої весни! Стилістка одразу наголосила: під такі легкі та прозорі сукні можна одягати топи.

— Не втрачають своєї актуальності тут й білизна шортами та навіть приталені штани під прозоре плаття. Словом, фантазії є де розгулятися!

Головне, як зазначає Мурадова, бути впевненим у тому, що одягнеш.

Десять суконь весни 2023: стилістка пояснила, які моделі точно варто купити цього сезону / 3 Фотографії

Блискучі сукні

Світові бренди один за одним поспішають випустити колекцію, в яких обов’язково з’являться блискучі сукні. Мова йде не про стрази, а про так звані паєтки на тканині.

Стилістка звертає увагу на варіанти образів з блискучими сукнями: воно мож слугувати як те саме прозоре плаття, поверх кого ідеально підійде однотонний жакет.

Така сукня точно буде доречною на різних заходах чи вечірніх зустрічах.

Будуарні сукні

Естетика спідньої білизни епохи 16 – 19 століття буде переслідувати нас весь 2023 рік. Тож Мурадова радить уважніше придивитися до суконь такого стилю та обов’язково придбати собі до смаку.

— Це неймовірно красиво та цікаво виглядає! Такі сукні виглядають ніжно та легко, бо не обтяжені тканинами чи елементами декору.

Однозначно, образ будуарної сукні з жакетом запам’ятається усім, хто його побачить.

Сукні з капюшоном

Це — відгук 80-тих років минулого століття. Це так званий футуристичний стиль суконь, який має елегантний та дорогий вигляд.

Однозначно, це не сукня на щодень. Її варто одягати лише на вечірні чи важливі заходи.

— Щоправда, мені здається, що цей тренд досить швидко пройде. Тож якщо це не частина твоєї естетики, то не варто зупинятися на цих сукнях, — припускає стилістка.

Сукні з бахромою

Торочки, або ще їх називають бахромою, уже третій рік не виходять з моди. Тож не дивно, що цього сезону тренд дійшов і до суконь. Такий елемент гардероба особливо красиво виглядає під час руху людини — тож образ точно впаде в око кожному перехожому.

Моя порада — дивитися на довжину максі, або міді. Якщо на тілі буде так званий “пласт” тканини, а уже знизу — торочки, буде складатися цілісна картина довершеного образу.

Такі сукні варто носити з козаками, ботильйонами чи з ботфортами на низькій ході.

Сукні-сарафани

Сукні-сарафани були модними ще й минулого року, проте весною 2023 року вони набирають нових обертів.

За словами Рити Мурадової, найбільшим попит мають сукні такого фасону із верхом топом. Часто такі сукні є на довгих лямках, аби краще було видно те, що під нею: сорочка, худі чи спортивний светр, футболка.

Хоч така мода є досить шкільною, якщо шукати сукню-сарафан зі шкіри, тоді образу можна додати елегантності та стриманості.

— Експериментуй з тканинами та кольорами: бордова замша виглядає просто нереально круто! — радить Мурадова.

Градієнт кольору

Градієнт — один з трендів кольорів цього сезону. Він уже присутній в аксесуарах та взуття.

У таких сукнях важливо, аби акцентом залишалися лише вони. Тобто градієнт має бути лише на сукні, а інша частина образу — однотонна та без візерунків та принтів.

Ультраміні

Експериментувати з довжиною цього року офіційно дозволено! За словами Мурадової, це довжина, в якій практично видно спідню білизну.

Десять суконь весни 2023: стилістка пояснила, які моделі точно варто купити цього сезону / 2 Фотографії

Сукні такої довжини точно не підійдуть на щодень. Також стилістка радить поєднувати їх з дуже грубим взуттям, високими шкарпетками чи однотонними панчохами, додавати до образу жакети.

А ось чого точно варто позбутися — так це речі плісе. Повний список антитрендів 2023 року та речей, які краще не носити, можеш знайти у нашому іншому матеріалі.

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