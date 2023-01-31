Краще не поповнювати гардероб цими речами: модні антитренди 2023 року

Стиль — це не завжди про моду. Кожна людина за своє життя розуміє, які речі їй пасують та подобаються. Так вона створює свій власний стиль або може використовувати ті, які вже існують, наприклад, мінімалізм чи готику.

Мода — швидкоплинна. Якщо якісь чоботи популярні восени, велика ймовірність, що навесні до них не повернуться. Є речі, які вже давно вийшли з моди та можуть зіпсувати навіть твій стиль, перевірений роками.

Лайфстайл-стилістка та власниця бренду шкіряних сумок Олена Бринь розповіла для Фактів ICTV антитренди в гардеробі 2023. Також пояснила, чим їх можна замінити, щоб твій образ став кращим.

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Речі плісе

Стилістка каже, що спідниці з масивною гумкою на поясі та дрібним плісе вже давно вийшли з моди. Така модель спідниць візуально збільшує низ, а довжина міді — зменшує зріст.

Олена радить замінити таку річ шовковою міді-спідницею-трапецією.

Легінси зі штрипками

Стилістка каже, що це був тренд швидкої моди, який не прижився. Ці легінси були малофункціональними та їх носили лише з лоферами чи балетками. Проте зараз є набагато цікавіші речі, які можна носити з цим взуттям.

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Чоботи-гармошки

Понад десятиліття тому чоботи-гармошки з тканини або нубуку та ботфорти із замші були улюбленим взуттям усіх модниць. Минулого року це взуття хотіли переосмислити та повернути у тренди — робили варіанти у гранжовому стилі та шкірі. Однак стилістка зазначає, що вони теж не прижилися.

Залишились у тренді лише шкіряні чоботи-гармошки на шпильці, де складки утворені не штучно, а природно, — каже вона.

Куртка з хутром

Цієї зими модниці шукали стильні та теплі пуховики. Варіантів було безліч, але абсолютним антитрендом є куртка з хутром на капюшоні. Ці моделі зимових курток застарілі та мають багато акцентів, які зараз не актуальні.

Джемпер із коротким рукавом

— Безрукавки — так. Джемпери, які мають вигляд футболок — ні. Ця модель візуально робить руку коротшою. Крім цього вона не дуже практична і має поганий вигляд зі спідницями, — ділиться Олена.

Твій основний образ можуть доповнити та підкреслити аксесуари. Раніше ми розповідали про модні сумки у 2023 році.

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