Лучше не пополнять гардероб этими вещами: модные антитренды 2023 года

Стиль — это не всегда о моде. Каждый человек за свою жизнь понимает, какие вещи ему подходят и нравятся. Так он создает свой собственный стиль или может следовать уже существующим, например, минимализму или готике.

Мода — быстротечная. Если какие-то сапоги популярны осенью, велика вероятность, что весной к ним не вернутся. Есть вещи, которые давно вышли из моды и могут испортить даже твой стиль, проверенный годами.

Лайфстайл-стилист и владелица бренда кожаных сумок Елена Брынь рассказала для Фактов ICTV об антитрендах в гардеробе 2023. Также объяснила, чем их можно заменить, чтобы твой образ стал лучше.

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Вещи плиссе

Стилистка говорит, что юбки с массивной резинкой на поясе и мелким плисе уже давно вышли из моды. Такая модель юбок зрительно увеличивает низ, а длина миди — уменьшает рост.

Елена советует заменить такую вещь шелковой миди-юбкой-трапецией.

Леггинсы со штрипками

Стилист говорит, что это был тренд быстрой моды, который не прижился. Эти леггинсы были малофункциональными, их носили только с лоферами или балетками. Однако сейчас есть много более интересных вещей, которые можно носить с этой обувью.

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Сапоги-гармошки

Более десяти лет назад сапоги-гармошки из ткани или нубука и ботфорты из замши были любимой обувью всех модниц. В прошлом году обувь хотели переосмыслить и вернуть в тренды — делали варианты в гранжевом стиле и коже. Однако стилист отмечает, что они тоже не прижились.

Остались в тренде только кожаные сапоги-гармошки на шпильке, где складки образованы не искусственно, а естественно, — говорит она.

Куртка с мехом

Этой зимой модницы искали стильные и теплые пуховики. Вариантов было множество, но абсолютным антитрендом является куртка с мехом на капюшоне. Эти модели зимних курток устарели и имеют много акцентов, которые сейчас не актуальны.

Джемпер с коротким рукавом

— Безрукавки — да. Джемпера, имеющие вид футболок — нет. Эта модель визуально делает руку короче. Кроме этого, она не очень практична и плохо выглядит с юбками, — делится Елена.

Твой основной образ могут дополнить и подчеркнуть аксессуары. Ранее мы рассказывали о модных сумках в 2023 году.

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