Модные свитера 2023: трендовые новинки сезона

В зимнюю пору года нам всем хочется утеплиться, чувствовать комфорт и при этом выглядеть стильно и ярко. Если ты думаешь, что свитер не может быть частью модного лука, то это не так.

Многие мировые дизайнеры одежды, лидеры мнений и селебрити уже давно интересно сочетают свитера с юбками-миди, штанами клеш и всеми любимыми джинсами.

Модные свитера 2023 найдешь в материале.

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Оверсайз-свитер

Большой свитер, будто снят с мужского плеча, уже много сезонов подряд остается на пике популярности. С такой обновкой ты всегда будешь в тепле и при этом выглядеть стильно.

Их можно сочетать с теплыми брюками, штанами-карго, юбками и платьями. Оверсайз-свитер — удобная обновка, которая не будет пылиться в шкафу годами.

Свитер с объемными рукавами

Если хочешь сделать свой образ более эффектным, присмотрись к вещи с объемными рукавами. Сейчас в магазинах одежды можно подыскать множество вариантов: рукава-клеш, длинные рукава, объемные рукава с вырезами и др. Таким образом, ты сможешь привнести в свой образ изюминку и характер.

Монохромный свитер

Один из самых комфортных вариантов на зиму для тех девушек, которые не хотят добавлять в свои образы объем.

Такие модели зачастую представлены в виде приталенных кофточек и в глубоких оттенках. Также часто на них можно увидеть широкую горловину, отлично согревающую шею холодной зимой.

Вязаный свитер

Такие модели кофточек — находка для каждой в холодное время года. Также они не теряют своей популярности из года в год. В 2023 году вязаные свитера популярны с рисунками и принтами. Например, интересно выглядят модели в этностиле, с геометрическими рисунками, в раскраске зебра.

Свитер с горловиной

Речь идет о кофточках с высокими горловинами. Для того чтобы сделать образ небрежным и стильным, много девушек заправляют в нее волосы.

Таким образом, создается эффект модной прически каре. Этот ход придает женственности и уверенности. К тому же свитер с горловиной — прекрасное решение для тех, кто всегда мерзнет.

Однотонный свитер

Для девушек, которые в стиле ценят простоту и уют, это — один из лучших вариантов на зиму. Можно приобрести несколько видов разных цветов. Например, качественные свитера серого и черного цветов. Таким образом, у тебя всегда будет, что надеть к джинсам, брюкам и теплым юбкам.

Свитер в полоску

Свитер с черно-белыми линиями стал настоящим трендом в 2022 году и плавно перешел в новый модный сезон.

Если тебе уже надоели черно-белые полосы, вместо таких моделей можешь подобрать сине-белую раскраску или красно-белую. Но купив такую вещь, можно слиться с толпой. Ведь свитер в полоску сейчас есть в гардеробе чуть ли не каждой модницы.

Впрочем, тренды и мода — не главное. Ведь стоит выбирать ту сумку или одежду, которая подходит и по душе именно тебе! Особенно следует обращать внимание на состав одежды и его качество: как в этом разбираться, мы объясняли ранее.

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