Модні светри 2023: трендові новинки сезону

У зимову пору року нам усім хочеться утеплитися, відчувати комфорт і при цьому виглядати стильно та яскраво.

Якщо ти думаєш, що светр не може бути частиною модного луку, то це не так. Багато світових дизайнерів одягу, лідери думок і зірки вже давно цікаво поєднують светри зі спідницями-міді, штанами кльош та улюбленими джинсами.

Модні светри 2023 знайдеш у матеріалі.

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Оверсайз-светр

Великий светр, ніби знятий із чоловічого плеча, вже багато сезонів поспіль залишається на піку популярності. З такою обновкою ти завжди будеш у теплі і при цьому виглядатимеш стильно.

Їх можна поєднувати з теплими штанами, штанами-карго, спідницями та сукнями. Оверсайз-светр — зручна обновка, яка не припадатиме пилом у шафі роками.

Светр з об’ємними рукавами

Якщо хочеш зробити свій образ ефектнішим, придивись до речі з об’ємними рукавами. Зараз у магазинах одягу можна підшукати безліч варіантів: рукави кльош, довгі рукави, об’ємні рукави з вирізами тощо.

Отже, ти зможеш додати у свій образ родзинку та характер.

Монохромний светр

Один із найкомфортніших варіантів на зиму для тих дівчат, які не хочуть додавати у свої образи об’єм.

Такі моделі найчастіше представлені у вигляді приталених кофтинок і мають глибокі відтінки. Також часто на них можна побачити широку горловину, яка чудово зігріває шию холодною зимою.

В’язаний светр

Такі моделі кофтинок — просто знахідка для кожної холодної пори року. З року в рік вони не втрачають своєї популярності. У 2023 році в’язані светри популярні з малюнками та принтами.

Наприклад, цікаво виглядають моделі в етностилі, з геометричними малюнками, розмальовці зебра.

Светр з горловиною

Йдеться про кофтинки, в яких є високі горловини. Для того щоб зробити образ цікавим та стильним, багато дівчат заправляють у неї волосся.

Так створюється ефект модної зачіски каре. Цей хід додає жіночності та впевненості. До того ж светр із горловиною — чудове рішення для тих жінок, хто завжди мерзне.

Однотонний светр

Для дівчат, які в стилі цінують простоту та затишок, це — один з найкращих варіантів на зиму. Можна придбати кілька видів різних кольорів. Наприклад, якісні светри сірого та чорного кольорів. Так у тебе завжди буде, що одягнути до джинсів, штанів та теплих спідниць.

Светр в смужку

Светр з чорно-білими лініями став справжнім трендом у 2022 році і плавно перейшов у новий модний сезон. Якщо тобі вже набридли чорно-білі смуги, замість таких моделей можеш підібрати синьо-біле забарвлення або червоно-біле.

Але купивши таку річ, можна зливатися з натовпом. Адже светр у смужку зараз є у гардеробі чи не кожної модниці.

Поза тим тренди та мода — не головне. Адже варто обирати ті сумки й одяг, що пасують та до душі саме тобі! Особливо варто звертати увагу на склад одягу та його якість: як на цьому розумітися, ми пояснювали раніше.

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