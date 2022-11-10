Стильно та практично: як зав’язати шарф

У світі є безліч аксесуарів, які оберігають нашу шию від холоду. У гардеробі дівчат можна знайти шарф, снуд, палантин та інше.

Але як ці шарфи зав’язати красиво та практично?

Способи на кожен день, як зав’язати шарф — у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як зав’язати шарф: зроби з нього снуд

Для того, щоб зробити снуд, візьми свій теплий шарф;

Зав’яжи кінці довгого шарфа вузлом;

Одягни його;

Після цього кілька разів оберни шарф навколо шиї.

Як зав’язати шарф через плече

Коли на вулиці немає сильного вітру, багато людей накидають шарф через плече. Виглядає це дуже стильно та практично.

Для цього візьми шарф, накинь його через плече та розрівняй по кінцях, щоб вони були рівними.

Таким способом користуються багато стилістів та блогерів.

Паризький вузол

Для цього способу візьми будь-який шарф;

Склади його навпіл;

Оберни шарф навколо шиї;

Пропусти кінці в петлю, що вийшла.

Як зав’язати шарф або хустку з кепкою

На багатьох модних показах цього року дизайнери використали круті прийоми стилізації головних уборів.

За основу вони брали кілька популярних варіантів: кепку як відсилку до спортивного стилю та хустку (або широкий шарф) — представник класики.

Окремо ці аксесуари досить самодостатні. Але якщо їх красиво поєднати між собою, то вийде сміливий та стильний варіант.

Він буде доречний і в поєднанні з пуховиком, і з кашеміровим пальто, і з курткою.

Як зав’язати шарф-хустку

Це теж новий тренд з подіуму, який не дасть замерзнути у найхолодніші вечори.

Для того, щоб втілити ідею в життя, візьми кепку, широкий розмальований шарф або хустку і обмотай його навколо голови.

Також за допомогою шарфа закрий обличчя, щоб було видно очі. Так ти зможеш добре захистити шкіру обличчя від вітру та холоду.

Як зав’язати шарф: використовуй кручений вузол

Для того, щоб зробити такий вузол, підійде довгий і не товстий шарф.

Оберни його навколо шиї. Має вийти гарна петля спереду.

Після цього тричі пропусти через неї кінці шарфа.

Накинь шарф без зав’язки

Якщо на вулиці хороша погода, шарф можна просто накинути на плечі.

При цьому образ виглядатиме більш розслабленим, ніж варіант із зав’язкою.

Особливо красиво цей спосіб працює у поєднанні з пальто.

Якщо хочеться зробити стильні фото восени, можна замість шарфа також використовувати кофту.

Для цього просто накинь її на плечі та зав’яжи рукави в ділянці грудей.

Раніше ми розповідали про те, як складати цьогорічні капсули.

Не пропускай наші корисні матеріали, підписуйся на Telegram-канал.