Стильно и практично: как завязать шарф

В мире существует множество аксессуаров, которые оберегают нашу шею от холода. В гардеробе девушек можно найти шарф, снуд, палантин и прочее.

Но как эти шарфы завязать красиво и практично?

Способы на каждый день, как завязать шарф — в материале.

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Как завязать шарф: сделай из него снуд

Для того, чтобы сделать снуд, возьми свой теплый шарф;

Завяжи концы длинного шарфа узлом;

Надень его;

После этого несколько раз оберни шарф вокруг шеи.

Как завязать шарф через плечо

Когда на улице нет сильного ветра, многие люди накидывают шарф через плечо. Выглядит это весьма стильно и практично.

Для этого возьми шарф, накинь его через плечо и разровняй по концам, чтобы они были ровными.

Таким способом пользуются многие стилисты и блогеры.

Парижский узел

Для этого способа возьми любой шарф;

Сложи его пополам;

Оберните шарф вокруг шеи;

Пропусти концы в получившуюся петлю.

Как завязать шарф или платок с кепкой

На многих модных показах в этом году дизайнеры использовали крутые приемы стилизации головных уборов.

За основу они брали несколько популярных вариантов: кепку как отсылку к спортивному стилю, и платок (или широкий шарф) как представитель классики.

По отдельности эти аксессуары достаточно самодостаточны. Но если их красиво соединить между собой, то получится смелый и стильный вариант.

Он будет уместен и в сочетании и с пуховиком, и с кашемировым пальто, и с курткой.

Как завязать шарф-платок

Это тоже новый тренд с подиума, который не даст замерзнуть в самые холодные вечера.

Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, нужно взять кепку, широкий разрисованный шарф или платок и обмотать его вокруг головы.

Также с помощью шарфа закрой лицо, чтобы были видны глаза. Так ты сможешь хорошо защитить кожу лица от ветра и холода.

Как завязать шарф: используй крученый узел

Для того, чтобы сделать такой узел, подойдет длинный и нетолстый шарф.

Оберни его вокруг шеи. Должна выйти красивая петля спереди.

После этого три раза пропусти через нее концы шарфа.

Накинь шарф без завязки

Если на улице хорошая погода, то шарф можно просто накинуть на плечи. При этом, образ будет выглядеть более расслабленным, чем вариант с завязкой.

Особенно красиво этот способ работает в сочетании с пальто.

Если хочется сделать стильные фото этой осенью, можно вместо шарфа также использовать кофту. Для этого просто накинь ее на плечи и завяжи рукава в области груди.

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