Розірви коло класики! Стильні тренчі на весну 2023, спойлер — тут не лише бежеві

Стильний тренч на весну — запорука не одного вдалого образу. Його можна комбінувати з різними речами та експериментувати зі стилями, вибирати: “Я хочу сьогодні випромінювати класичний old money чи вражати сучасними трендами?”

Зазвичай, класичні тренчі мають різні відтінки бежевого кольору та схожий крій і фасон. Але можна розбавити класичну буденність, цієї весни дизайнери та стилісти акцентують на тренчах різних кольорів, з принтами та різною фактурою.

Ми розповімо тобі про модні тренчі на весну 2023. Можливо, ти відкладеш свій бежевий та накинеш оком на новий.

Зараз також дивляться

Модні тренчі на весну 2023

Не лише бежевий

Класика тренчів — це бежеві відтінки, але цим вже нікого не здивуєш. За одну півгодинну прогулянку містом можна побачити десятки дівчат і хлопців у бежевих тренчах. Якщо ти хочеш приковувати погляди, обирай тренчі інших кольорів.

Зараз популярності набирають тренчі темно-синього, темно-зеленого, оливкового, коричневого кольорів. Навіть є яскраво-рожеві, червоні, помаранчеві та фіолетові тренчі. Вони підійдуть тобі, якщо вмієш вдало поєднувати кольори та знаєш тонкощі багатошаровості та використання аксесуарів.

Різної фактури

Дедалі більшої популярності набирає одяг з екошкіри: штани, сорочки, спідниці, куртки і врешті-решт — тренчі.

Шкіряний тренч краще обирати довжини міді, вони є як бежевих відтінків, так і чорного чи темно-зеленого кольорів. Навіть якщо ти віддаси перевагу класичним кольорам тренча, то вже виділятимешся його фактурою. Це додасть образу особливості.

З принтом

Цього року деякі дизайнери вирішили додати до тренчів принти: від газетного до тай-даю. Варто відзначити, що це свіжо, стильно та яскраво. Навіть бежевий тренч з принтами такого самого відтінку вже виглядає по-новому. Сумочка, сережки, взуття та інші аксесуари розбавлять цей образ, його точно захочуть відтворити.

Крім цього, деякі відомі бренди, як-от Carolina Herrera, сміливо додали до білого тренча квітковий принт. Вийшло креативно, ніжно та яскраво водночас.

З максимальною довжиною

Зазвичай, ми обираємо тренчі або нижче коліна, або з довжиною міді. Але тренчі по щиколотки теж варті уваги. Вони додають образу витонченості та подовжують силует.

Але для цього фасону треба враховувати особливості свого зросту, можливо треба вдягнути під нього підбори та зробити акцент на аксесуарах.

Асиметрія

Унікальності твоєму тренчу додасть асиметрія, деконструкція (відсутність певних деталей, вирізи, вставки) чи масивні кишені карго.

Спершу ти можеш не прийняти такий тренч, адже якщо шкіряний та кольоровий все ж схожі на класику, то такі — зовсім ні. Але так ти точно вирізнятимешся з натовпу подібних тренчів, а згодом і полюбиш свій незвичний.

Однією зі складових вдалого образу є взуття, воно підкреслює витонченість чи забирає увагу на себе від інших елементів. Раніше ми розповідали про модне взуття 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!