Дивись не на колір, а на фасон та тканину! Який одяг краще носити у спеку

Спека, яка антициклонами накриває Землю, змушує нас ретельніше думати про одяг, у якому ми виходимо на вулицю. Адже головне питання зараз — який одяг вдягнути, щоби захиститися від спеки?

Науковці вважають, що одягнувши відповідний одяг, можна покращити терморегуляцію тіла. Що вдягати у спеку, розповіли в BBC.

Який одяг вдягти у спеку

Обирати одяг в спекотну погоду варто не лише відштовхуючись від дизайну, а й орієнтуючись на колір, матеріал та науку.

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Колір.

Найчастіше, коли ми шукаємо одяг для спекотних днів, то обираємо білий колір, який відбиває сонячні промені. Однак, якщо врахувати, що тепло надходить не лише від Сонця, а й від нашого тіла, виходить, що одяг білого кольору відштовхує це тепло й повертає нам.

А ось чорний колір краще віддає тепло, тому бедуїни, наприклад, носять вільний одяг чорного кольору.

Тканина.

А ще важливо, чи це одяг вільного крою, чи приталений. Тож якщо обираєш приталений одяг — краще надавай перевагу білому кольору. Якщо говорити про тканину, то обирати треба таку, щоб пропускала тепло.

Надавай перевагу бавовні, шовку, льону, натомість — оминай трикотаж.

Щоправда, бавовна вбирає вологу і погано висихає, тож якщо у тебе підвищена пітливість, краще не одягай бавовняний одяг. Кращі властивості мають поліестер та нейлон.

Професор екологічної фізіології та ергономіки в Університеті Лафборо в Лестерширі Джордж Хевеніт каже, що найкращий спосіб охолонути — це зняти з себе одяг, якщо це є доцільним. Та врятувати можуть нові тканини.

Наука та нові тканини.

Нині багато виробників інвестують в розробку нових тканин, які б регулювали терморегуляцію тіла.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту з’ясували, що ключовим фактором для ефективнішого відведення тепла від тіла є матеріал, непрозорий для видимого світла — який відбиває та не поглинає сонячне світло.

Вони виявили, що якщо зробити нейлонові та поліефірні волокна тоншими — близько одного мікрометра в діаметрі — і сплести їх у пряжу товщиною 30 мікрометрів, це допоможе підтримувати більш комфортну температуру.

Найкращий спосіб охолонути — вмитися холодною водою та промочити одяг. Адже коли вода випаровується, вона використовує тепло нашого тіла, охолоджуючи його.

А як комфортно та стильно вдягатися на роботу в спеку, ми розповідали тобі раніше.

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