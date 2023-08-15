Смотри не на цвет, а на фасон и ткань! Какую одежду лучше носить в жару

Жара, накрывающая Землю антициклонами, заставляет нас более тщательно думать об одежде, в которой мы выходим на улицу. Ведь главный вопрос сейчас — какую одежду надеть, чтобы защититься от жары?

Ученые считают, что надев соответствующую одежду, можно улучшить терморегуляцию тела.

Что одевать в жару, рассказали в BBC.

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Какую одежду одеть в жару

Выбирать одежду в жаркую погоду следует не только отталкиваясь от дизайна, но и ориентируясь на цвет, материал и науку.

Цвет.

Чаще всего, когда мы ищем одежду для жарких дней, то выбираем белый цвет, отражающий солнечные лучи. Однако, если учесть, что тепло поступает не только от Солнца, но и от нашего тела, значит, одежда белого цвета отталкивает это тепло и возвращает нам.

А вот черный цвет лучше отдает тепло, поэтому бедуины, например, носят свободную одежду черного цвета.

Ткань.

А еще важно, будь то одежда свободного кроя или приталенная. Так что если выбираешь приталенную одежду — лучше предпочитай белый цвет. Если говорить о ткани, то выбирать нужно такую, чтобы пропускала тепло.

Предоставляй предпочтение хлопку, шелку, лену, но обходи трикотаж.

Правда, хлопок впитывает влагу и плохо высыхает, так что если у тебя повышенная потливость, лучше не одевай хлопковую одежду. Лучшими свойствами обладают полиэстером и нейлоном.

Профессор экологической физиологии и эргономики в Университете Лафборо в Лестершире Джордж Хевенит говорит, что лучший способ остыть — это снять с себя одежду, если это целесообразно. Но ещё спасти могут новые ткани.

Наука и новые ткани.

Сейчас многие производители инвестируют в разработку новых тканей, которые регулировали бы терморегуляцию тела.

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что ключевым фактором для более эффективного отвода тепла от тела является непрозрачный для видимого света материал — отражающий и не поглощающий солнечный свет.

Они обнаружили, что если сделать нейлоновые и полиэфирные волокна тоньше — около одного микрометра в диаметре — и сплести их в пряжу толщиной 30 микрометров, это поможет поддерживать более комфортную температуру.

Лучший способ остыть — умыться холодной водой и промочить одежду. Ведь когда вода испаряется, она использует тепло нашего тела, охлаждая его.

А как комфортно и стильно одеваться на работу в жару, мы рассказывали тебе раньше.

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