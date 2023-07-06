Даже в жару можно одеваться на работу стильно! Как выглядеть комфортно и элегантно

В этом году украинцам уже удалось почувствовать настоящее жаркое лето. И обычно в такую пору хочется в основном отдыхать и релаксировать.

Но и работу никто не отменял, где нередко нужно придерживаться делового стиля.

Издание Elle собрало правила и готовые образы, которые помогут тебе стильно одеваться на работу.

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Легкость образа

Выбирай легкую одежду для летних комплектаций: просторные брюки платья, комфортные блузы. Лучше отдавать предпочтение объемной макси-юбке, вместо облегающей мини. Такие модели одежды подарят тебе ощущение свободы движения и комфорта в жаркие летние дни.

Летние материалы

В жару важно носить одежду из легкой и летней ткани, в которой ты не будешь потеть. Если все вещи в твоем гардеробе сделаны из нейлона, полиэстера или акрила, то помни, что такая ткань блокирует воздух и не позволяет твоему телу дышать.

В летнее время лучше отдавать предпочтение таким материалам как хлопок, вискоза, лен, трикотаж, шамбре. Что касается шелка — это также отличный выбор, но стоит осторожно относиться к вещам из этой ткани, ведь солнце может повредить их.

Темные цвета — табу

Палящее солнце в сочетании с черной, темно-синей или темно-коричневой одеждой — это, наверное, одно из худших комбинаций. Известный факт, что темные цвета поглощают солнечные лучи и тепло. Следовательно, идеальным выбором для летнего офисного стиля будут оттенки бежевого, карамели, белого, а также пастельные цвета.

Четыре готовых образа на работу летом

Жилет + широкие брюки

Классический выбор, который всегда будет выглядеть уместно, особенно когда ты должен провести весь рабочий день в офисе. Жилет в мужском стиле и брюки хорошо сочетаются с балетками, лодочками и даже кроссовками.

Белая рубашка + белые джинсы

Белые прямые джинсы в сочетании с белой рубашкой в немного другом тоне не требует дополнительных объяснений или комментариев. Для дополнения образа достаточно использовать только аксессуары, такие как сумка, ремень и очки, которые сделают твой лук совершенным.

Рубашка + шорты + балетки

Этот вариант удачно подойдет для тех счастливчиков, которые могут ходить летом на работу в шортах. Предлагаем тебе попробовать комбинацию шорт с синей полосатой рубашкой в пижамном стиле и балетками.

Платье-рубашка

Лучшим и наиболее стильным решением для летнего офисного образа будет платье-рубашка. Ты можешь придать ей деловой стиль с помощью аксессуаров и бижутерии.

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