Даже в жару можно одеваться на работу стильно! Как выглядеть комфортно и элегантно

В этом году украинцам уже удалось почувствовать настоящее жаркое лето. И обычно в такую пору хочется в основном отдыхать и релаксировать.
Но и работу никто не отменял, где нередко нужно придерживаться делового стиля.
Издание Elle собрало правила и готовые образы, которые помогут тебе стильно одеваться на работу.
Выбирай легкую одежду для летних комплектаций: просторные брюки платья, комфортные блузы. Лучше отдавать предпочтение объемной макси-юбке, вместо облегающей мини. Такие модели одежды подарят тебе ощущение свободы движения и комфорта в жаркие летние дни.
В жару важно носить одежду из легкой и летней ткани, в которой ты не будешь потеть. Если все вещи в твоем гардеробе сделаны из нейлона, полиэстера или акрила, то помни, что такая ткань блокирует воздух и не позволяет твоему телу дышать.
В летнее время лучше отдавать предпочтение таким материалам как хлопок, вискоза, лен, трикотаж, шамбре. Что касается шелка — это также отличный выбор, но стоит осторожно относиться к вещам из этой ткани, ведь солнце может повредить их.
Палящее солнце в сочетании с черной, темно-синей или темно-коричневой одеждой — это, наверное, одно из худших комбинаций. Известный факт, что темные цвета поглощают солнечные лучи и тепло. Следовательно, идеальным выбором для летнего офисного стиля будут оттенки бежевого, карамели, белого, а также пастельные цвета.
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Классический выбор, который всегда будет выглядеть уместно, особенно когда ты должен провести весь рабочий день в офисе. Жилет в мужском стиле и брюки хорошо сочетаются с балетками, лодочками и даже кроссовками.
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Допис, поширений Natalia (@thefashioncornerbyn)
Белые прямые джинсы в сочетании с белой рубашкой в немного другом тоне не требует дополнительных объяснений или комментариев. Для дополнения образа достаточно использовать только аксессуары, такие как сумка, ремень и очки, которые сделают твой лук совершенным.
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Допис, поширений ESTELLE (@est.yle)
Этот вариант удачно подойдет для тех счастливчиков, которые могут ходить летом на работу в шортах. Предлагаем тебе попробовать комбинацию шорт с синей полосатой рубашкой в пижамном стиле и балетками.
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Допис, поширений The Blonde Salad (@theblondesalad)
Лучшим и наиболее стильным решением для летнего офисного образа будет платье-рубашка. Ты можешь придать ей деловой стиль с помощью аксессуаров и бижутерии.
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